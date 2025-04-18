怕老婆房子被法拍，牙科器材行老闆火速繳清積欠166萬勞健保費。（彰化分署提供）

2025/04/18 11:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮一家專作牙科的醫療器材行，老闆因為積欠勞健保費用又名下無財產，在屢傳不到下被法務部行政執行署彰化分署（以下簡稱彰化分署）拘提，其妻才提供鹿港透天厝作為擔保，但老闆後來又未如期繳款，彰化分署只好查封擔保房子，正要去貼封條時，老闆急著一口氣還清166萬元，就怕老婆房子被法拍，引起家庭糾紛。

彰化分署表示，這位醫療器材行的老闆，從2018年就開始積欠勞健保費用，持續積欠到2021年，累計90多萬元，分署通知老闆提出清償計畫，但因為屢傳不到只好進行拘提，其妻才提出擔保書以妻子名下位於鹿港的透天厝來擔保，才讓老闆辦理分期後獲釋。

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但因為疫情關係，這位老闆未按時繳納，舊債未還完，因為聘請新的員工，又產生新的勞健保費用，在催繳無效下，彰化分署廢止分期，並對擔保品房子進行查封，才剛完成查封登記，正要派書記官到場張貼封條，老闆馬上表明願意付錢，請千萬不要拍賣老婆的房子，立即一口氣繳清166萬積欠健保費款項，分署也立即塗銷不動產查封登記。

彰化分署指出，業者如果有資金困難，可就勞健保費用部分辦理分期繳納，一旦費用未如期繳交，滯納勞健保費用將會被加計滯納金，非常不划算。

鹿港牙科器材行老闆積欠166萬勞健保費，彰化分署因電話催繳未果，只好查封其妻提供的鹿港透天厝擔保品。（彰化分署提供）

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