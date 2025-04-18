誣告他人用花盆砸傷自己 女子被判刑4月

桃園地方法院依誣告罪判處蔡姓女子4月有期徒刑。（記者周敏鴻攝）

2025/04/18 11:23

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蔡姓女子2023年11月8日前往楊梅警分局頭洲派出所報案，指控徐姓女子拿花盆砸她的腿成傷，卻因並無其事反被徐女提告誣告，桃園地方法院審理時，確認徐女僅推動花盆，而蔡女出言挑釁徐女，致使徐女做出可能看似傷害蔡女的舉動後，蔡女再借題發揮，確有誣告犯行，已判處蔡女4月有期徒刑。

2023年11月8日傍晚5點多，蔡女（39歲）前往楊梅警分局頭洲派出所報案，指控徐女在中壢區1處社區前，用花盆砸傷她的腿部，致她的左小腿腫脹疼痛，警方將案件函送桃園地檢署進一步追查發現，徐女的犯罪嫌疑不足，去年已予徐女不起訴處分。

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徐女不甘白白挨告，於傷害案件不起訴後，對蔡女提告誣告，桃院審理後，判處蔡女4月有期徒刑，法官說明，勘驗監視錄影畫面後，確認徐女僅推動花盆，並無拿起花盆；而蔡女預謀透過出言挑釁徐女，使徐女做出可能看似傷害蔡女的舉動，蔡女再借題發揮稱自己受到傷害，加上蔡女用左腳踢倒花盆，診斷證明書載明的傷害可能是蔡女自己造成，因此，蔡女的誣告犯行，可以認定。而蔡女妨害司法機關對案件偵辦的正確性，造成司法資源的浪費，還害徐女無端受累，量處蔡女4月有期徒刑。

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