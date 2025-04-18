KTV唱歌爆衝突 6男打3女害孕婦流產

曾姓男子夥同金姓男子等人輪流踹傷魏女，警方調閱KTV業者監視器掌握曾等人涉案事證。 （記者林嘉東翻攝）

2025/04/18 11:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕曾姓男子等6名男子到基隆市一家KTV唱歌，曾男因不滿隔壁包廂胡姓女子嗆他小聲一點，夥同金姓男子將包廂內另名魏姓女子拖出走廊，再與蕭姓、黃姓男子等4人輪流踹傷魏女；未料，胡與劉女為了救魏女，與對方拉扯過程中，懷有身孕的劉女還因此流產。基隆地院審結，依聚眾鬥毆罪，判處曾、金各2年與1年6月徒刑。

判決指出，曾姓男子2021年1月間凌晨2時許，與金姓男子等5人在基隆市一間KTV的3樓包廂唱歌，與隔壁包廂唱歌的胡姓、魏姓與劉姓女子等3人並不認識；當天凌晨2時許，曾男不滿在包廂外走廊上，胡女叫他小聲一點，夥同金姓男子等5人衝進胡女的包廂內理論。

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胡女等3女見曾等闖入後質問為何叫他小聲一點，胡女解釋她當時是叫同伴講話小聲一點，不是針對曾，彼此誤會一場；曾男不聽胡女解釋，與金男將魏姓女子拖至包廂外走廊上，曾、金、黃與蕭等4人輪流踹魏女，致魏女頭部鈍傷合併腦震盪、左耳、雙手等多處擦挫傷與臉部瘀傷。

胡、劉為了救魏女，與擋住門不讓她們出去的黃姓等人發生拉扯，頭、手、腿部等多處受傷，其中懷胎13週的劉女還因此流產。

曾等人打傷胡等3女過程中，還嗆3女，要讓她們走不出KTV，警方獲報逮到曾等6人，檢方調查後將曾等6人依聚眾鬥毆罪嫌起訴。

法院審理時，曾雖坦承與胡女等人發生爭執，但否認動手打她們，也沒有說過要讓她們走不出KTV，金男則坦承犯行。法官勘驗KTV業者提供案發當天走廊上監視錄影帶，證實曾夥同金將胡女拖出包廂後，與黃男等4男輪流踹胡女的經過，佐證魏女等3女遭金等6男打傷，其中劉女還因此流產。

判決指出，曾男等6人共同毆打魏女等3女，嚴重影響社會治安，增長社會暴戾氣氛，惡性重大，審酌曾否認犯行，依聚眾鬥毆罪重判曾男2年徒刑，金男1年6月徒刑。蕭、黃等4人則尚在審理中。

曾姓男子不滿隔壁包廂胡姓女子嗆他小聲一點，夥同金姓男子等5男打傷胡女等3人，曾男被法院依聚眾鬥毆罪判處2年、金男則獲判1年6月徒刑。（記者林嘉東攝）

曾姓男子打傷魏女等人後，警方到場蒐證釐清事發經過後將曾等6人依聚眾鬥毆罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

曾姓男子夥同金姓男子等人輪流踹傷魏女，警方調閱KTV業者監視器掌握曾等人涉案事證。 （記者林嘉東翻攝）

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