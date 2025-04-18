馬來西亞華人來台當車手被誘捕 辯稱詐團扣證件他身不由己

警方用假鈔與被害人合作，設下引君入甕之局，當場抓到馬國車手。（警方提供）

2025/04/18 11:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕馬來西亞華人熊嘉樂去年9月到台灣觀光，卻是加入詐欺集團當車手，被警方誘捕時，他宣稱自己因班機延誤而滯留台灣，詐團扣留他的證件逼迫他當車手，詐團在馬來西亞有共犯，他擔心家人被報復而聽從指令，不過，他上述說法，檢警都難以查證，台中地方法院依加重詐欺未遂罪判刑11月，執行後驅逐出境。

判決書指出，馬來西亞男子熊嘉樂（YONG KA LOK）去年9月28日，以觀光名義為入境台灣，10月6日加入詐欺集團，同一時間，陳姓被害人收到名為「黃仁勳」（圖形晶片公司NVIDIA輝達的創辦人與執行長）的詐欺訊息，指代為操作投資獲利很高，陳男向警方查證，台中市警局第五分局警察與陳男設下「引君入甕」之局。

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熊男接到詐欺集團上級指示，搭乘高鐵南下，持假的工作證，10月11日下午於台中市一家超商，向陳男取款250萬元，被在場埋伏員警逮捕，熊男被抓時坦承，他以旅遊名義來台，在朋友介紹下，從台北搭高鐵到台中擔任面交車手，每次取款可獲得馬幣500至1000元報酬（約3700至7400元台幣）。

不過，警方偵查時，熊男支吾其詞而語帶保留，經突破心防，他才說自己護照及手機都被詐團扣留，他不敢反抗或報警，因為詐團在馬國也有同夥，詐團知道自己老家住處，他怕被報復，他還強調，「朋友的朋友（指詐欺集團）」扣留他的證件，逼他當車手，否則不能回馬來西亞，台中地檢署向法院聲請羈押熊男獲准。

台中地院認為，熊男承認自己被捕前獲利1萬元台幣，但已經拿去繳旅館住房費，他雖坦承犯行，但沒有繳交犯罪所得1萬元，不過，未遂可減刑，依加重詐欺罪判刑11月，執行完畢後驅逐出境，可上訴。

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馬來西亞華人熊嘉樂被捕時宣稱，詐團扣留他的證件逼迫他當車手。（警方提供）

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