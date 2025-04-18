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    駕照註銷仍開車想上國道 男子路口撞他車逃逸判7個月徒刑

    駕照被吊銷還開車上想國道，男子路口撞他車逃逸被逮。圖為苗栗地院。（資料照）

    駕照被吊銷還開車上想國道，男子路口撞他車逃逸被逮。圖為苗栗地院。（資料照）

    2025/04/18 10:34

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕楊姓男子曾因不能安全駕駛動力交通工具入獄，其駕照也被註銷，但楊男竟在2023年10月間凌晨0點多開車要開上國道1號匝道時，先在路口與林姓女子駕駛的車輛碰撞，導致林女受傷，楊男逃之夭夭但仍被查獲。苗栗地院法官近期審理後，依肇事致人傷害逃逸罪，處有期徒刑7個月，又犯汽車駕駛人駕駛執照經註銷駕車過失傷害罪，處拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日。

    判決書記載，事發當時楊男開車沿苗栗縣公館鄉省道台6線由東往西方向行駛，行經苗栗縣公館鄉台6線公館鄉國一交流道北上匝道路口時，與林女駕駛車輛發生碰撞，林女因車禍導致左臉頰、右肩、胸口疼痛。

    但楊男未取得林女同意即開車逃之夭夭，後來被警方查獲，法官審理時認為，楊男為肇事主因，告訴人林女無肇事因素經竹區監理所竹苗區車輛行車事故鑑定會鑑定意見書可佐。

    由於楊男前案出獄再犯，法官認為應加重其刑，且楊男並未依和解書給付和解金，雖然楊男辯護人請求緩刑，但法官認為不宜諭知緩刑，楊男仍須入獄。

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