竹市農會會員代表角逐監事行賄尋求支持 檢提起公訴

新竹地檢署今（18）日偵結新竹市農會賄選案件，今年2月當選新竹市農會第11屆茄苳里會員代表的楊姓男子，意圖競選監事職務，竟登門到另名代表當選人家中，以30萬元尋求支持，檢察官以楊男犯農會法提起公訴，移請新竹地方法院審理。（資料照）

2025/04/18 10:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署今（18）日偵結新竹市農會賄選案件，今年2月當選新竹市農會第11屆茄苳里會員代表的楊姓男子，意圖競選監事職務，竟登門到另名代表當選人家中，以30萬元尋求支持，檢察官以楊男犯農會法提起公訴，移請新竹地方法院審理。

檢方調查，楊男今年2月15日當選新竹市農會第11屆茄苳里會員代表，隨後意圖競選同屆監事職務，竟不循正當途徑，於同年2月18日下午1時27分許，駕駛自用車輛搭載黃某（另為不起訴處分）前往另名茄苳里會員代表吳姓當選人住處。

請繼續往下閱讀...

楊男下車欲尋找吳男，惟因吳某及時入內避見，因此楊僅與其配偶謝女接觸。楊遂向謝女表示：「自己人要挺自己人、客家人要挺客家人」、「錢不是問題，我先給20萬，選上再給10萬」等語，遊說謝女轉達吳男支持其競選監事。

謝女明確推辭後，楊男仍不放棄，續以「先給15萬，選上再給15萬」說詞懇求協助傳話，然謝女始終未允，楊男遂駕車離去。謝女見其離開後，即時將情事轉知吳男。

本案由新竹地檢署檢察官黃依琳指揮法務部調查局新竹市調查站偵辦。偵查結果，認被告楊男涉犯農會法第47條之1第1項第2款之農會選舉對有選舉權之人行求而約其選舉權為一定行使罪嫌，依法對楊男提起公訴。

新竹地檢署呼籲，選舉是民主制度的基石，賄選則是破壞公民信任與選舉公正的毒瘤。唯有全民提高警覺、勇於檢舉，持續防堵賄選與暴力介入，營造公平、乾淨的選舉風氣，方能守護民主價值，讓選舉真正回歸民意、遠離金權干擾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法