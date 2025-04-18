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    高鐵雲林站周邊機車竊案頻傳 父子檔涉17案被收押

    虎尾分局破獲廖姓父子涉嫌連續竊車案，共計涉及17件機車竊案。（虎尾分局提供）

    虎尾分局破獲廖姓父子涉嫌連續竊車案，共計涉及17件機車竊案。（虎尾分局提供）

    2025/04/18 09:41

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕高鐵雲林站周邊空曠成為歹徒犯案地點，去年底接續傳出多部機車遭竊，警逮一名李姓犯嫌後仍有多部機車失竊，虎尾警分局經過數月埋伏，逮捕40歲及21歲廖姓父子竊嫌，清查廖姓父子疑涉及17件機車竊案，訊後移送雲林地檢署父子2人同被收押。

    虎尾高鐵站周邊地大空曠，民眾為方便隨意將機車停放在附近空地，加上人煙稀少成為竊嫌覬覦，去年底傳出多部機車失竊，虎尾分局成立專案小組，在去年11月查獲李姓犯嫌，李嫌得手後隨即把車子解體銷贓。

    沒想到，今年初高鐵站周邊又有多部機車遭竊，甚至有同1天接獲3、4部機車失竊報案紀錄，警方分析發現，竊嫌專挑偏僻地點，且專挑不收費地點且停放多日的機車，車主發現機車不見已過多日。

    虎尾分局表示，專案小組日夜埋伏及加強巡邏，鎖定21歲廖嫌，不過因失竊數量大，警方研判廖嫌應有共犯，先不打草驚蛇，專案小組成員輪班埋伏，經過多日廖嫌終出現竊車，員警待他得手後一路尾隨到藏贓處上前查緝，當場查獲3部失竊機車、5面車牌及拆車工具，另懷疑廖父也涉案一併拘提到案，清查父子2人涉及17件機車竊案，且有一名失聯潘姓女移工涉案。

    警方說，調查發現廖姓父子偷竊車後，與潘姓女移工配合將機車以甲車車牌換乙車車牌的方式，以1部機車1至2萬低於市價行情轉賣給移工，由於市場需求大，偷竊的車輛愈多。全案雲林地檢署檢察官複訊後依連續竊盜罪嫌，聲押廖姓父子獲准，警方持續追查贓物流向及在逃的潘姓女移工。

    虎尾分局破獲廖姓父子涉嫌連續竊車案，共計涉及17件機車竊案。（虎尾分局提供）

    虎尾分局破獲廖姓父子涉嫌連續竊車案，共計涉及17件機車竊案。（虎尾分局提供）

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