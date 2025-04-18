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    偽造櫃姐母親「家書」騙復合 恐怖情人到百貨盯梢

    偽造櫃姐母親「家書」騙復合，恐怖情人到百貨盯梢。（情境照）

    偽造櫃姐母親「家書」騙復合，恐怖情人到百貨盯梢。（情境照）

    2025/04/18 09:49

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓男子不滿櫃姐女友移情別戀，竟偽造對方母親的「家書」拿到百貨公司專櫃，要她跟現任男友分手，重新回去與陳男同居，櫃姐嚇壞報警，新竹地院依行使偽造私文書罪將恐怖情人陳男判刑。

    法官調查，陳男與小如為前同居男女朋友，2人具有家庭暴力防治法規定之家庭成員關係。陳男因不甘小如分手後另結新歡，竟於去年7月22日持小如信用卡帳單及自己以「老公」口吻寫給小如的信件，至小如百貨公司專櫃，要求主管代為轉交，冀望小如看到之後與其碰面、復合，使小如心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。

    1星期後，陳男趁晚上9時30分百貨結束營業時間，到百貨外盯梢、守候，見小如下班擬搭乘員工電梯離開時，即上前拉扯要求跟他一起離開，後因小如奮力反抗，陳男始罷手離開。

    去年8月5日陳男放置自己偽造以小如母親口吻寫給小如的信件，到小如專櫃給她，期望她讀信之後能與現任男友分手，而回去跟他同居，小如嚇得報警，並由新竹地檢署檢察官偵查起訴。

    法官審酌陳男不知尊重前女友意願而騷擾，並偽造其母信件以行使，法治觀念淡薄，最後依行使偽造私文書罪判刑3月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育2場次，及向公庫支付3萬元。

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