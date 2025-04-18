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    男子玩網路遊戲遭詐騙欲匯款 超商店員及時報警

    清水警方於超商勸阻男子匯款。（記者張軒哲翻攝）

    清水警方於超商勸阻男子匯款。（記者張軒哲翻攝）

    2025/04/18 09:40

    〔記者張軒哲／台中報導〕詐騙手法一再翻新，台中市清水區1名51歲林姓男子，日前在網路遊戲上遇到詐團佯稱的國外買家，對方以中文簡字發訊息詢問林男遊戲帳號內的寶物及貸幣後，表示願意以3萬元購買帳號，林男覺得獲利高，雙方約定將錢轉入遊戲交易平台進行買賣，對方要求林男至ATM操作直接將匯入帳號，林男前日於超商ATM操作準備匯款，引起店員注意並上前關懷詢問，林男表示「錢匯不出去」，店員表示「你可能遇到詐騙了」趕緊通知警方到場，及時阻詐。

    清水警分局今日指出，員警余培易獲報到場了解，為求證林男遭詐，請林男以平時登入方式重新登入該遊戲，結果成功登入，警方及店員表示對方給的網址是假的，警方也向林男表示，無論詐團如何行詐手法，到最後，「要你至ATM滙款時，就要警覺是詐騙了」，警方也向銀行查證林男因未開啓轉帳功能所以無法匯款，警方及店員也勸林男不要去開轉帳功能，以免再被騙而匯款。

    清水警分局長蔡慶星表示，不要買、賣遊戲帳號及任何虛寶。如有低價兜售虛擬寶物、遊戲幣、帳號等，務必提高警覺，「若對方引導您至遊戲平臺進行交易（不論是販售或收購），請多方查詢該平臺真偽」，可在搜尋器輸入網址，若只顯示零星結果，就有考能是假網站，切勿與之交易以降低遭詐騙的風險。有相關疑問也可撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢，以保護個人財務安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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