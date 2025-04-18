不滿國小棒球隊擊球聲 惡鄰嗆拿菜刀到校

不滿國小棒球隊擊球聲，惡鄰揚言拿菜刀到校。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/18 09:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市50歲陳姓男子不滿住家旁國小棒球隊整天打球的揮棒敲擊聲，影響其安寧，竟打電話到學務處恐嚇生教組長「我會買菜刀、拿菜刀至學校並把事件鬧大」，新竹地院審理發現他長期在家照顧老母，且患有憂鬱症，最後依恐嚇罪判刑。

法官調查，陳男不滿新竹市某國小棒球隊訓練時球棒敲擊聲過於尖銳，長期影響居住環境安寧，竟於去年4月17日下午以手機打到該校學務處，由生教組長接聽，陳男明應知若告以危害國小師生生命、身體危害之訊息，生教組長勢必通知該校師生加以防範注意，並報警處理，竟仍以言詞恫稱「我會買菜刀、拿菜刀至學校並把事件鬧大」等加害該國小師生生命、身體訊息恐嚇公眾，致生危害於安全，生教組長為恐造成危害，旋即通報校安系統。

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法官審酌陳男僅因不滿國小棒球隊師生練習時所發生聲響，認為已影響其作息，且認與該校溝通無結果，即一時情緒激動致電該校學務處以加害該校師生生命、身體之事恐嚇，致生危害於公眾安全，本應嚴予譴責，最後依恐嚇公眾罪判刑4月。

法官念其犯後坦承不諱，態度尚可，現在家照顧精神、健康狀況不佳之母親，又本身患有憂鬱性疾患，自述目前仍有持續就醫及治療，應可期待繼續接受相關治療控制情緒後，行為可期獲得改善。

法官認為相較於入監執行，對陳男為附條件之緩刑宣告反較有助於引導其改過遷善，讓他在社會中重建人格，決定宣告緩刑2年。又為促使被告深植守法觀念，導正其行為與觀念，並記取本案教訓，認有賦予被告相當程度負擔之必要，緩刑期間內需接受法治教育課程5場次，併付保護管束。緩刑期內如有違反，情節重大者，得撤銷緩刑宣告。

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