恐怖情人揚言公布偷拍裸身畫面挨告 50萬求和解

恐怖情人揚言公布偷拍裸身視訊畫面。（情境照）

2025/04/18 08:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子與女友分手後，不爽她索討原本是禮物的虛擬寶物費用，竟揚言要公開先前偷錄的裸胸視訊影片，事後陳男以50萬元求和解，前女友對妨害秘密及妨害性隱私部分撤告，新竹地院最後依恐嚇罪將陳男判刑。

法官調查，陳男與29歲的小美為男女朋友（交往期間為112年10月至去年2月），因故分手後，去年2月陳男不滿小美索討禮物費用，竟以行動電話恫稱，若不返還虛擬寶物費用5200元，就要將小美之前裸露奶頭影像公布，而該影像係二人交往期間視訊時，小美應陳男要求傳送裸露胸部鏡頭，過程中陳男未經小美同意，私自以錄影之方式竊錄該性影像、身體隱私部位儲存在其手機內。

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小美心生畏懼，並將陳男封鎖，然陳男接續恐嚇：「我要的是你跟你小孩的照片，還有你上次露奶給我看的錄影影片外流。」致小美心生畏懼。

法官審酌2人曾為男女朋友關係，陳男不思以理性方法解決紛爭，對小美為恐嚇行為，造成其心生畏懼，考量陳男坦承犯行，犯後態度尚佳，且已賠償50萬元而取得小美原諒。最後依恐嚇危害安全罪處拘役50日，得易科罰金，緩刑2年。

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