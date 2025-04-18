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    首頁　>　社會

    南投某國中生校園販售電子煙 函告監護人裁罰20萬元

    南投縣衛生局人員於社區宣導「菸害防制法」全面禁止電子煙等相關規定。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局人員於社區宣導「菸害防制法」全面禁止電子煙等相關規定。（南投縣衛生局提供）

    2025/04/18 08:10

    〔記者張協昇／南投報導〕「菸害防制法」全面禁止電子煙等類菸品或其組合元件，任何人禁止製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告電子煙，南投縣某國中學生即因在校園內販售電子煙，除依法裁處20萬元罰鍰，並將此案列管追蹤及發函通知監護人確實督導小孩勿再違規。

    南投縣衛生局指出，「菸害防制法」已自2023年3月22日修正施行，依據第15條規定，任何人禁止製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告電子煙等類菸品，以及未通過健康風險評估審查的指定菸品（包括加熱菸）或其組合元件。如有製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告違法產品經發現者，例如在Instagram或其他社群網站販賣、展示電子煙，最高處100萬元罰鍰；另如使用上述非法產品者，將依菸害防制法第40條第3項處以2000元至1萬元罰鍰。

    衛生局表示，縣內某國中學生小旭（化名），於學校販售電子煙，經校方查獲並向衛生局提出檢舉，依法裁處20元罰鍰，惟該生尚未年滿14歲，也發函通知監護人確實督導該生勿再違規，並將此案列管追蹤。此外，某高中生因於網路平台刊登電子煙廣告，經民眾截圖向衛生局提出檢舉，該生到案稱僅幫忙打廣告，並未販售成功，但仍依法裁處20萬元罰鍰。

    衛生局強調，由於網路平台商品琳瑯滿目管制不易，越來越多賣家假借販售糖果、電子果汁等名義，掩飾販售電子煙相關產品，進而引誘更多年輕人使用，並透過社群媒體行銷，且不法份子可能將俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯（Etomidate）混入電子煙液中，造成青少年誤食，呼籲青少年提高警覺，秉持不嘗試、不購買、不推薦原則，避免傷身且受罰。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    南投縣魚池鄉衛生所利用電子看板，宣導禁用電子煙等相關法規。（南投縣衛生局提供）

    南投縣魚池鄉衛生所利用電子看板，宣導禁用電子煙等相關法規。（南投縣衛生局提供）

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