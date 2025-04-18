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    高雄小黃巷口竄出 害女騎士慘撞摔車

    小黃計程車在車道欲倒車進入巷口，疑未注意後方來車，導致機車騎士慘撞摔車。（民眾提供）

    小黃計程車在車道欲倒車進入巷口，疑未注意後方來車，導致機車騎士慘撞摔車。（民眾提供）

    2025/04/18 07:53

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區中華四路與興中二路54巷口，昨（17）日深夜發生計程車與機車車禍，洪男（57歲）駕駛計程車，在巷口彎出欲倒車進入巷子時，疑未注意來車，導致林女（24歲）騎乘機車直直撞上，林女連車倒地、嘴巴及手腳擦挫傷送醫，計程車則是前保險桿整片掉落。

    從路口監視器發現，當時中華四路近興中二路54巷口路旁黃線臨停1輛計程車正讓客人下車，前方洪男駕駛的計程車在巷口突然轉彎出車道，疑似因此未注意車道來車，造成騎士林女直接撞上計程車頭倒地。

    苓雅分局成功所指出，17日晚間約11點半多接獲通報車禍，員警到場，經了解洪男駕駛計程車、林姓騎乘機車，雙方同沿中華四路往北行駛，在中華四路與興中二路54巷口，洪男欲倒車進入興中二路54巷時，雙方發生碰撞致肇事，林女嘴巴、手腳擦挫傷，送醫治療無大礙，洪男則未受傷、無人酒駕。

    經警方調閱監視器佐證，初步分析事故原因為洪男轉彎車未禮讓直行車先行，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

    小黃計程車在車道欲倒車進入巷口，疑未注意後方來車，導致機車騎士慘撞摔車。（民眾提供）

    小黃計程車在車道欲倒車進入巷口，疑未注意後方來車，導致機車騎士慘撞摔車。（民眾提供）

    小黃計程車在車道欲倒車進入巷口，後方機車騎士直直撞上摔車。（民眾提供）

    小黃計程車在車道欲倒車進入巷口，後方機車騎士直直撞上摔車。（民眾提供）

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