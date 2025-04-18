涉不實連署案 黃呂錦茹等4被告遭聲押禁見

2025/04/18 05:39

〔中央社〕台北地檢署偵辦罷綠團體涉不實連署案，昨再度發動搜索，並以被告身分約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人。檢察官訊後，今天清晨近5時向法院聲請羈押禁見黃呂錦茹。

此外，同案被告國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文與第一區黨部執行長曾繁川，檢察官訊問後，均向法院聲請羈押禁見。

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北檢接獲告發，指「吳思瑤立委」、「吳沛憶立委」罷免案的罷免團體，疑有偽造提議書情事，檢察官向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人確有遭冒名提議情事。

為保全證據，北檢14日指揮法務部調查局台北市調處搜索，並約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人；另以證人身分約談劉思吟丈夫林叡等5人說明。林叡複訊後改列被告。

檢察官複訊後將張克晉請回，認定李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書等罪，分別諭令新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。

檢調過濾扣案卷證，及比對涉案被告與證人的說法後，認為黃呂錦茹等人涉案犯罪嫌疑重大，昨天展開第二波搜索、約談行動。（編輯：楊昭彥）1140418

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