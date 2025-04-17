彰化縣申請消防宣導超方便 「動動手指」線上搞定

過去機關團體若要申請消防宣導活動，往往需備妥紙本文件，親赴彰化消防局轄區消防分隊辦理，曠日廢時。（彰化縣消防局提供）

2025/04/17 22:52

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局今天（17日）宣布啟用全新的「消防教育宣導線上申辦系統」，將數位教育與縣府便民服務櫃台成功整合，民眾今只需透過「縣府線上櫃台便民系統」，動動手指即可完成申請，讓民眾學習到在火場「懂得逃生」，更致力於讓防災觀念「落地生根」，成為全民的日常意識。

彰化縣消防局指出，過去，機關團體若要申請消防宣導活動，往往需備妥紙本文件，並親赴轄區消防分隊辦理，曠日廢時。如今只需透過「縣府線上櫃台便民系統」，動動手指即可完成申請。平台24小時開放，不受時間限制，申請作業約3日內即能獲得確認，既簡便又高效，正好貼合現代人重視便利與時間管理的需求。

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這套系統除了就防火宣導教育可以在線上平台申請，也納入了像是緊急救護、地震防災、防溺等多項災害預防宣導內容，整合成一站式服務平台，大幅增進公共服務品質。消防局希望民眾在火場「懂得逃生」，更致力於讓防災觀念「落地生根」，成為全民的日常意識。

消防局進一步指出，這套系統不僅強化政府公共服務的競爭力外，也展現了對民眾需求的高度重視。透過線上作業，促進民眾對無紙化政策的接受度，透過消防宣導，推動全民參與防災減災工作，真正實踐以民為本的服務理念，努力打造韌性的智慧宜居城市。

彰化縣消防局今天宣布啟用全新的「消防教育宣導線上申辦系統」，民眾今只需動動手指即可完成申請。（彰化縣消防局提供）

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