不要到醫院！台中激動男跳車 猛搥無辜轎車引擎蓋凹了....

余男於路口跳車，搥打一輛無辜轎車引擎蓋，造成鈑金凹損（紅圈處）。（記者張瑞楨翻攝）

2025/04/17 20:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市30多歲的余姓男子，今天因情緒激動，家人開車載他到醫院，他卻不想就醫，竟於中市北區崇德路與太原路口，他突然跳下車，徒手搥打一輛無辜的紅色轎車引擎蓋，造成鈑金凹損，台中市警局二分局雖未接獲報案，但仍於今天下午針對余男脫序行為，依《道路交通管理處罰條例》開兩張罰單，合計最高可處1000元罰鍰。

上述兩張罰單，分別是《道路交通管理處罰條例》的「不依規定，擅自穿越車道」，以及「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者」，可處各500元罰鍰。

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上述過程也被民眾行車記錄器拍下，中市警局第二分局調查，余男今天上午因情緒不佳，由家人駕駛轎車，載著他要到醫院求診，但余男不想去醫院，疑因情緒不穩，突然開啟車門跳車，隨即於路口，徒手敲擊另一部紅色轎車引擎蓋後逕自離去，紅車無辜挨搥打，駕駛與現場民眾看傻眼，但紅車駕駛並未向警方報案。

警方聯繫紅色轎車車主王男，王男表示轎車車前引擎蓋鈑金輕微凹損，將對余男請求民事賠償，但他暫不提出刑事的毀損告訴，警方則依《道路交通管理處罰條例》對余男開兩張罰單，中市警局第二分局分局長鍾承志強調，行車過程中請勿隨意開門或跳車，這不僅危險，也可能造成他人困擾或傷害；另有情緒困擾，請尋求心理或醫療協助，另有社會資源可以提供支持與陪伴。

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