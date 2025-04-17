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    女記帳業者找人頭虛設32公司 涉幫詐團洗錢恐逾1億元

    莫女涉嫌找人頭虛設32家企業行號，再向銀行申請帳戶，幫詐欺集團洗錢，圖為警方搜索畫面。（警方提供）

    莫女涉嫌找人頭虛設32家企業行號，再向銀行申請帳戶，幫詐欺集團洗錢，圖為警方搜索畫面。（警方提供）

    2025/04/17 19:59

    〔記者張瑞楨／台中報導〕經營記帳及報稅代理人事務所的莫姓女子，被台中地檢署起訴指控，涉嫌從2023年起與詐欺集團合作，找8名人頭虛設32家企業行號，再向銀行大肆申辦約30個銀行帳戶，幫詐欺集團洗錢，共計58人受騙，損失金額恐逾1億元，其中一位被害人失金高達1300萬元，台中地檢署依加重取財等罪名起訴莫女等10人，並聲明查扣五個銀行帳戶，共1368萬餘元的存款餘額沒收。

    中檢起訴指控，有違法稅捐稽徵法前科的57歲莫女，前年8月加入暱稱「小黑」的詐欺集團，她找來8人當人頭老闆，虛設32家企業社或工程行，向銀行申請約30個帳戶，再把存摺與印章等交給「小黑」，用於行騙轉帳贓款，莫女另聘汪姓男子當車手，另有2人是身兼人頭假老闆與車手。

    中檢指揮警察於去年7月先抓到車手汪男，進而偵破這個洗錢犯罪集團，檢警清查共58人受害，損失最高者是1300萬元，莫女等人為詐欺集團洗錢恐逾1億元，檢方並向台中地方法院聲請扣押五個銀行帳戶，共計1368萬多元餘額獲准。

    中檢向台中地院聲明，這十人觸犯加重詐欺取財罪、洗錢防制法的幫助洗錢罪，以及組織犯罪防制條例的參與犯罪組織罪，從重依加重詐欺取財罪論處，其中，莫女一人就觸犯58次（依被害人數計算）加重詐欺取財罪，其餘1次至3次（含未遂），犯罪所得與扣押的存款沒收。

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