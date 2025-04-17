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    台中警花當反詐天使！被認出是「櫻花女神」 民眾搶拍

    陳姓女警（左）今年2月與泰安派出所八重櫻合影，當時被民眾譽為「櫻花女神」。（翻攝自粉專「TCPB 局長室」）

    陳姓女警（左）今年2月與泰安派出所八重櫻合影，當時被民眾譽為「櫻花女神」。（翻攝自粉專「TCPB 局長室」）

    2025/04/17 18:59

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市烏日警分局至公所、大肚星巴克等處宣導反詐騙，由分局長劉雲鵬及陳姓女警登上吉普車，陳姓女警皮膚白皙、仙氣逼人，民眾認出就是在泰安派出所與櫻花合影的「櫻花女神」，沿途紛紛搶拍警花，陳姓女警低調不願回應，警方呼籲民眾一起來反制詐騙行為。

    「那個不是櫻花女神嗎」？烏日警分局今天舉辦創意反詐宣導，由分局長劉雲鵬率反詐小天使，搭乘繽紛吸睛的吉普車與宣傳車、機車，繞行烏日區公所、大肚及龍井區公所，陳姓女警與警察大頭娃娃登車遊街，沿途有民眾搶拍，反詐小天使發送防詐小卡，介紹常見詐騙手法及預防對策，強化識詐、拒詐觀念。

    烏日區許姓民眾表示，今年228連假，大甲分局泰安派出所宣導櫻花季交通安全，於「TCPB 局長室」臉書粉專曬出警員管制交通照，「櫻花女神」外型亮眼、人比花嬌，瞬間引起網友熱議，頻敲碗女警IG要求加好友，大讚「明星等級的波麗士大人」、「帥哥美女警察比花還好看」。

    劉雲鵬強調，詐騙手法日新月異，民眾遇到可疑情況，務必「冷靜、查證、撥打165反詐專線」，攜手打造安全無詐的生活環境。

    陳姓女警（圖）被民眾認出就是在泰安派出所與櫻花合影的「櫻花女神」。（記者黃旭磊攝）

    陳姓女警（圖）被民眾認出就是在泰安派出所與櫻花合影的「櫻花女神」。（記者黃旭磊攝）

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