邱世元、黃取榮涉共諜案 北院裁定延押禁見2個月

北檢17日提訊民進黨宗教部前主任邱世元（中）。（記者廖振輝攝）

2025/04/17 18:11

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦民進黨4名黨工涉共諜案，其中，民進黨宗教部前主任邱世元、新北市議員李余典的前助理黃取榮，押期2個月將屆滿，檢方聲請延押，台北地院今提訊2人，認定羈押原因仍在，裁定自4月20日起延押禁見2個月。

涉案在押的嫌犯，除了邱世元、黃取榮，還有2月23日到案的總統辦公室前諮議吳尚雨、4月10日到案的國安會秘書長吳釗燮的前助理何仁傑。

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北檢為了持續追查外洩秘密範圍、數量、金流、共犯等，上週聲請延押禁見邱世元、黃取榮，今日獲裁准。檢方昨也提出聲請延押吳尚雨，北院尚未排定庭期。

檢調查出，黃取榮在中國經商期間，被中共情治人員吸收為共諜，返台發展組織、蒐集情資，找上好友、資深黨工邱世元，透過邱吸收時任副總統賴清德的機要吳尚雨，以及吳釗燮助理何仁傑。

檢調追查，賴清德當選總統後，吳尚雨獲聘為總統辦公室諮議，將總統行程與出訪友邦的機敏資料洩密給邱世元，由邱轉交給黃取榮，黃帶至中國交給中共。

何仁傑則是在吳釗燮任外交部長期間，蒐集外交部重要情資轉交中共人員。至於前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓，也涉入共諜案被收押禁見中，但與黃取榮等人，屬不同案件，亦由北檢偵辦中。

北檢17日提訊新北市議員李余典的前助理黃取榮（見圖）。

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