京華城案檢方出招 聲請傳喚苗博雅、妙天、邱清章作證

京華城及政治獻金案台北地院17日續開準備程序庭，上午提訊前台北市長柯文哲，這是柯文哲4月初手術後首次出庭。（記者廖振輝攝）

2025/04/17 17:47

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積率等弊案，台北地院審理中，法官今提訊柯文哲，台北地檢署檢察官聲請傳喚20名證人，除了威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等7名同案共犯，還請求傳喚曾在北市議會針對京華城容積率問題，當面質詢柯文哲的北市議員苗博雅。

而為了證明柯文哲隨身硬碟中「工作簿」檔案記載事由，檢方還聲請傳喚出現在工作簿的悟覺妙天禪師，以及「博奕教父」陳盈助的助理邱清章，邱清章自承曾在市長室交300萬元給踩著飛輪的柯文哲。

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至於辯方柯文哲，辯護律師鄭深元表示，由於柯文哲持續被羈押禁見，不方便與律師討論證人名單與待證事實，卷內有數百名證人的證詞也待柯消化、提出疑問，希望法官再給1個月時間整理，再陳報證人名單。法官諭知於1個月內提出證人名單。

北檢聲請傳喚7名同案被告沈慶京、應曉薇、應的助理吳順民、前副市長彭振聲、時任都發局總工程司邵琇珮、眾望基金會董事長李文宗、木可行銷公司負責人李文娟；威京集團方面，聲請傳喚鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源。

為了釐清京華城案歷來的決策過程，檢方亦請求傳喚北市前副市長林欽榮、前都發局長林洲民、台北市議員苗博雅；都發局科長楊智盛、公務員郭泰祺、林芝羽；都委會方面，傳喚前執行秘書劉秀玲、委員蔡立睿、公務員胡方瓊。另2名證人則是曾與柯文哲有金錢往來的邱清章、妙天。

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