為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    京華城案檢方出招 聲請傳喚苗博雅、妙天、邱清章作證

    京華城及政治獻金案台北地院17日續開準備程序庭，上午提訊前台北市長柯文哲，這是柯文哲4月初手術後首次出庭。（記者廖振輝攝）

    京華城及政治獻金案台北地院17日續開準備程序庭，上午提訊前台北市長柯文哲，這是柯文哲4月初手術後首次出庭。（記者廖振輝攝）

    2025/04/17 17:47

    〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積率等弊案，台北地院審理中，法官今提訊柯文哲，台北地檢署檢察官聲請傳喚20名證人，除了威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等7名同案共犯，還請求傳喚曾在北市議會針對京華城容積率問題，當面質詢柯文哲的北市議員苗博雅。

    而為了證明柯文哲隨身硬碟中「工作簿」檔案記載事由，檢方還聲請傳喚出現在工作簿的悟覺妙天禪師，以及「博奕教父」陳盈助的助理邱清章，邱清章自承曾在市長室交300萬元給踩著飛輪的柯文哲。

    至於辯方柯文哲，辯護律師鄭深元表示，由於柯文哲持續被羈押禁見，不方便與律師討論證人名單與待證事實，卷內有數百名證人的證詞也待柯消化、提出疑問，希望法官再給1個月時間整理，再陳報證人名單。法官諭知於1個月內提出證人名單。

    北檢聲請傳喚7名同案被告沈慶京、應曉薇、應的助理吳順民、前副市長彭振聲、時任都發局總工程司邵琇珮、眾望基金會董事長李文宗、木可行銷公司負責人李文娟；威京集團方面，聲請傳喚鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源。

    為了釐清京華城案歷來的決策過程，檢方亦請求傳喚北市前副市長林欽榮、前都發局長林洲民、台北市議員苗博雅；都發局科長楊智盛、公務員郭泰祺、林芝羽；都委會方面，傳喚前執行秘書劉秀玲、委員蔡立睿、公務員胡方瓊。另2名證人則是曾與柯文哲有金錢往來的邱清章、妙天。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播