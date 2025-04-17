國民黨號召民眾北檢外抗議 北市警局：2狀況將強勢驅離

台北地檢署。（資料照）

2025/04/17 17:04

〔記者邱俊福／台北報導〕國民黨主席朱立倫號召民眾今晚台北地檢署外集結抗議，台北市長蔣萬安也表明會前往；北市警局表示，北檢周邊為集會遊行法規定的集會遊行禁制區，已規劃中正一分局警力40名，加上支援警力120名，布署在北檢周邊與大門，維護安全，至於是否驅離，將視現場狀況處理。

北市警局表示，集會遊行法第6條規定，集會、遊行的禁制區，為保護國家重要機關與軍事設施的安全、維持對外交通的暢通，故禁止集會、遊行的地區包括總統府、行政院、司法院、考試院、各級法院，國際機場、港口與重要軍事設施地區，而其範圍包括各該地區的周邊。

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另第26條規定，集會遊行的不予許可、限制或命令解散，應公平合理考量人民集會、遊行權利與其他法益間之均衡維護，以適當之方法為之，不得逾越所欲達成目的之必要限度。

因此，北檢周邊為集會、遊行禁制區，國民黨於此集會抗議，會先行勸導離開，無效後，依集會遊行法對號召者、主持人第一次舉牌「警告」，第二次「命令解散」，第三次「制止」，每次舉牌間隔時間，由現場指揮官視狀況而定。

北市警局表示，三次舉牌完成法定程序後，群眾仍不願離去，將針對號召者、主持人全程蒐證，事後依法移送檢方偵辦，倘若現場出現重大暴力、破壞官署等狀況，危害社會秩序，才會實施強勢驅離作為。

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