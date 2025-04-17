時間到點小姐離場 金門3酒客意猶未盡砸場1人顱內出血後送台北救治
金門一家KTV酒店發生肢體衝突，警方到場時發現包廂內一片狼藉。（金門縣警察局提供）
〔記者吳正庭／金門報導〕金門3名酒客昨深夜前往有女陪侍酒店消費，時間到點仍意猶未盡，不滿坐枱女子離場，竟在包廂內搗毀物品，店家出面制止，雙方一言不合，大打出手，其中1名梁姓男子疑似撞到硬物，顱內出血，今天後送台北；警方表示，後續將針對容易滋事場所加強巡守、臨檢。
金湖警分局表示，金湖鎮某家有女陪侍KTV酒店16日深夜11點許，有3名酒客因消費時間到點，卻不滿坐枱女子離場，氣得在包廂內丟擲高粱酒瓶及酒杯，還破壞桌上物品，店家見狀制止，雙方衍生肢體衝突，警方據報，立即啟動快打部隊到場壓制。
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警方表示，到場時發現包廂內一片狼藉，梁姓兄弟及鄭姓男子3人分別倒臥及蹲坐走廊，其中梁姓弟弟頭破血流、哥哥酒醉昏迷；梁姓弟弟送醫被診治出顱內出血有生命危險，於凌晨3點多由醫療專機後送台北醫院治療，全案將依刑法傷害、毀損罪及社會秩序維護法究辦。
金湖分局第1位女性分局長王貞惠說，絕對禁止以暴力手段解決紛爭，對於違法違序行為，均將秉持公正調查究辦，尤其針對容易滋事場所，將加強巡守及臨檢執法。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
金門一家KTV發生肢體衝突，警方到場時發現包廂內一片狼藉，梁姓兄弟及鄭姓男子有人倒臥及蹲坐。 （金門縣警察局提供）