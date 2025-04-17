台南虱目魚粥臨時工 月薪僅21K無力償債

陳姓男子要扶養兩女、月薪僅2萬1，積欠220萬無力償還，法院認定非惡意違約，准他進入更生程序，由司法事務官協助清理債務。示意圖。（資料照）

2025/04/17 14:17

〔記者王捷／台南報導〕台南素有「虱目魚之鄉」美名，其中虱目魚也是遠近馳名的小吃，陳姓男子在安南區一間虱目魚粥店當臨時工月薪僅21K，無力償還早年與銀行借貸的220萬，台南地方法院認定他並非惡意違約，准予進入更生程序。

陳姓男子積欠銀行超過220萬元債務，他早年曾與銀行協議分期償還，但二女兒出生後，因收入驟減無力履約，近年他轉為虱目魚粥店的臨時工，每月薪資僅2萬1000元，還需扶養兩名女兒，生活捉襟見肘。

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法院審理時，發現陳男在2006年即與元大銀行等債權人協議，分120期清償155萬餘元，每月應繳1萬7283元。然而協議生效不久後，次女於2009年出生，家庭負擔加重，導致還款中斷，目前兩名女兒仍在就學，僅靠他一人收入支撐家計，扣除基本開支後幾無餘力償還債務。

法官認為，陳男違約並非出於惡意或規避，且債務總額在法定上限1200萬元以下、名下無財產，也未曾破產或清算，並無不得聲請更生的情形，符合「消費者債務清理條例」規定。

根據衛福部與台南市政府公告的生活費標準，法院計算陳男與兩名子女每月必要支出約為3萬4716元，現有收入已無法負擔最低還款義務，即便採用最寬鬆的分期條件，每月仍需支付1萬2392元，法院認定其確有清償困難，准予進入更生程序，由司法事務官後續審查債權與償債計畫。

更生程序是「消費者債務清理條例」的規定，適用於無擔保債務總額1200萬元以下、且無力清償或有清償困難的債務人。債務人可向法院聲請，提出最長6年、至少每3個月還款一次的還款計畫，經法院認可並履行完畢後，除特定不免責債權外，其餘未清償債務將清除，讓債務人重獲經濟新生，因此稱為「更生方案」。

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