知名直播拍賣大閘蟹熱賣 賣方拿不出來源證明下場曝

網路直播販售大閘蟹，驚爆來源不明。賣方被判1年2月徒刑。示意圖。（記者顏宏駿攝）

2025/04/17 14:02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣知名網購平台「福哥嚴選海產」直播主李男，花34萬992元向羅男訂了2498隻進口大閘蟹，因有「來源證明」，直播拍賣銷售一空，但事後客人被踢爆來源證明造假，李男憤而提告。羅男坦承，「因不能透露上游供應商」，只好在網路下載類似進口許可文件充數，他被依加重詐欺取財、偽造公文書等罪嫌起訴，該案今彰化地方法院審結，判處1年2月徒刑。緩刑4年，沒收犯罪所得。

判決書指出，羅男是某國際貿易公司負責人，2022年11月間向李男銷售大閘蟹時，偽造衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）的輸入許可通知，李男於是向羅訂購2,498隻共266.4公斤的大閘蟹（總價34萬992元），並要求提供進口證明文件。

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判決書表示，羅男明知進口大閘蟹應經食藥署逐批檢驗合格並取得輸入許可通知才能販售，卻在無法提供合法文件的情況下，自行上網下載類似許可文件，偽造食藥署輸入許可通知，並註記「此食品及相關產品輸入許可證為2022年同意授權『福哥』使用，若有任何侵權行為將保留法律追訴權」等文字。

羅透過LINE傳送給李男，使李男誤以為該批大閘蟹具有合法輸入許可，李當月14日透過「褔哥嚴選直播」平台銷售進口大閘蟹，後在直播中向消費者展示該偽造文件。

直播中有民眾發現羅男提供的許可通知號碼與申請內容不符，懷疑文件造假，遂向彰化縣衛生局檢舉，檢方隨即展開調查，李男確實匯款給上游供應商，但上游供應商有進口證明，只因為羅男不想讓李男知道供應商是誰，自行從網路下載類似許可文件給李男，李男獲檢方不起訴處分。

法官考量羅男在警詢、及檢方偵查中均否認犯行，直到彰化地院準備程序時才願意認罪，並已自動繳交全部犯罪所得34萬992元，依犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處1年2月徒刑，緩刑4年，沒收犯罪所得，並需在判決確定後6個月內支付公庫15萬元。

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