白沙警分局室內會議移師戶外 參訪西嶼東臺軍事史蹟園區

白沙警分局會議移師東昌營區舉行，體驗地方民情。（白沙警分局提供）

2025/04/17 13:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕轄管白沙鄉、西嶼鄉的白沙警分局，因應觀光季即將到來暨員警的辛勞執勤，分局長林彥濬特別指示將分局聯合勤教地點移至戶外舉行，藉參訪西嶼彈藥本庫軍事文化園區，紓解平時的工作壓力，並了解轄區地方風土民情。

西嶼東臺軍事史蹟園區包含有東堡壘及西堡壘等2處（國軍稱為虎賁部隊及東昌營區），區內有日治時期所建砲台基地、地下坑道、堡壘及戰地營舍等各種設施，是一處兼具旅遊服務功能之軍事史蹟遊憩帶，具有深度歷史及人文解說與觀光資源。會後警分局並準備了點心、飲料等供員警們享用，參加員警對於此次聯合勤教移至戶外的模式，均展現高度參與的興致，也能夠更加了解轄區觀光景點特色，進而充當澎湖觀光的小推手。

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林彥濬表示，期藉由戶外參訪的方式，讓員警們熟悉轄內特色景點，同時鼓勵員警平時多多利用勤餘時間，到戶外走走健身運動，正向紓解工作壓力，提升勤餘生活品質，才有更多的體力去作維護治安、交通及為民服務的工作。

澎管處「西嶼東臺軍事史蹟園區」解說服務站，位於東昌營區內，於4月1日起至9月30日止共6個月，每週5天（週一、二休息）由志工2人一組進駐，分上午為西堡壘，下午為東堡壘-雙子星砲。「西嶼東臺軍事史蹟園區」是澎湖最具戰地史蹟的代表景點，特別開放東堡壘的雙子星砲設施，供遊客一窺美軍艦艇5吋砲的神秘面紗，同時串聯澎湖縣政府文化局清涼彈藥庫及銅牆鐵壁等軍事旅遊亮點共同行銷。

東堡壘-雙子星砲，澎管處開放參觀。（白沙警分局提供）

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