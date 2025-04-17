舅舅遭撞死警告知才知生前曾與人合夥買房 女高中生贈畫致謝

許姓高中女（右）把畫作親送至員林警分局，由分局長吳詠傑（左）代表接受。（員林警分局提供）

2025/04/17 15:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名男子跟友人合買1棟房子，付出上百萬元的頭期款，不料前年遭一名酒駕男子撞死。買屋之事男子未告訴家人，其合夥友人得知其死訊後竟打算將房子占為己有，幸賴員林警方及時發現告知其家人，免於財產落入他人之手。男子的外甥女為感謝警方的熱心付出，親繪一張「虎虎生風」畫作表達感激之意。

就讀南投高中美工科一年級許姓女學生說，她不知如何謝謝警方，舅舅被酒駕男撞死，家人哀慟不已，如果沒有警方的協助，她們根本不知舅舅車禍前在台北買房，更不知這棟房子差點落入他人之手。她要用這幅畫表達對警方鍥而不捨、專業辦案的感謝之意。

請繼續往下閱讀...

畫作主題為一隻安詳端坐的老虎，威武中帶著一抹大貓的溫暖溫柔，正如警察在她心目中的形象，既是守護人民的鋼鐵戰士，也是溫暖有愛的人民保母。

這幅畫許耗時一個多月細心繪製，結合了她對正義的感動與對警方的敬佩。她認為，警察在她心中勇猛威武，還經常要出入危險之地，也讓她想到「不入虎穴，焉得虎子」，在致贈儀式上感性表達：「老虎象徵勇敢與力量，就像警方在破案過程中深入險境、抽絲剝繭的勇氣與智慧；但我畫中的老虎神情安詳，是因為我感受到警察不只是鐵血執法者，更是溫暖守護者，值得我們敬愛與信賴。」

員林警分局長吳詠傑代表接受。吳詠傑表示，這份禮物意義非凡，不僅是對警察的肯定，更是一份來自年輕世代的真誠回饋，激勵全體員警繼續秉持「專業、熱誠、親民」的服務精神，全力守護社會正義。

許姓高中女（右）把畫作親送至員林警分局，由分局長吳詠傑（左）代表接受。（員林警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法