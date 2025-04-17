提供3帳戶幫詐團洗錢23萬 人妻被重判10年

江姓婦人提供3個帳戶，助詐騙集團將20名被害人23萬元洗到海外，被基隆地院重判10年。（記者林嘉東攝）

2025/04/17 13:57

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市江姓婦人被控提供3個帳戶，幫助詐騙集團將詐得20名被害民眾共23萬餘元洗到海外。基隆地院審結，法官痛斥江婦不僅提供帳戶，還幫詐團洗錢到海外，致20名被害民眾被騙走的錢難以追回，依江婦犯加重詐欺取財罪共20罪，每1罪各判處2年，合併判處10年徒刑。

判決書指出，42歲江姓婦人2023年9月間，提供自己名下2個銀行帳戶與先生的帳戶給未落網的詐團成員「NANA」使用，並自同年12月起，戶頭內陸續匯入陳姓等20名被害人被詐騙的匯款後，聽從「NANA」指示提領被害人款項共23萬元，購買虛擬貨幣，轉入「NANA」指定的電子錢包。基隆地檢署調查後，將江婦依涉犯加重詐欺罪嫌起訴。

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法院審理時，江婦辯稱，她是基於商業上的信任關係才提供3個帳戶給對方，合作3個月期間，對方跟她說不要跟客人聯繫，她不清楚商品出貨狀況，她就照做，不知對方是詐騙集團。

不過法官認為，江婦輕率提供3個帳戶給來路不明之人，並依對方指示提領款項後，購買虛擬貨幣轉入「NANA」指定的電子錢包，造成20名被害人被騙走的金額難以追回，危害社會治安，認定江婦幫詐團將20名被害人的錢洗到海外，共犯加重詐欺罪20罪，每1罪判2年，合併應執行10年。

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