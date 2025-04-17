欠繳297張罰單！台南「田僑仔」土地被查封 嚇到一次繳清

台南賴姓男子違規累計297張罰單、欠費15萬8千元遲未繳納，名下土地遭查封後急赴現場繳清，避免被法拍。（民眾提供）

2025/04/17 13:29

〔記者王捷／台南報導〕賴姓「田僑仔」欠下15萬罰單、高速公路通行費不爽繳，被移送到行政執行署台南分署時，查封賴男名下3筆持分土地，最後賴男嚇到一次繳完欠款，避免土地被法拍。

38歲賴姓男子因長期不理會交通罰單與稅費通知，名下罰單高達297張，包含闖紅燈、超速、車輛未定期檢驗與未繳交通行費等，共遭台南市政府交通局裁罰13萬1700元。

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另外，賴男的使用牌照稅、罰鍰、公路法罰鍰、強制汽車責任保險罰鍰與高速公路通行費等項目未繳，移送金額再加2萬6615元，合計欠款達15萬8315元，全案經交通局等單位移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

台南分署表示，執行人員收案後清查賴男財產，發現他在台南市後壁區有3筆持分土地，隨即函請地政機關辦理查封登記，並會同前往現地執行。不久賴男主動現身，表示該筆土地急需辦理過戶，一旦遭查封將影響買賣，當場承諾繳清所有欠款，並隨即履行付款義務，避免土地遭拍賣處分。

分署強調，執行機關依法處理積欠罰鍰及稅費案件，民眾如收到通知書應儘早處理，勿心存僥倖或拖延至財產遭查封方才補救。同時也提醒，分署不會透過電子郵件或LINE寄送傳繳通知書或提供付款連結，呼籲民眾勿點選可疑網址，若有疑問可透過分署官方網站查詢或撥打電話洽詢承辦人員，以防受騙上當。

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