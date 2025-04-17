為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    欠繳297張罰單！台南「田僑仔」土地被查封 嚇到一次繳清

    台南賴姓男子違規累計297張罰單、欠費15萬8千元遲未繳納，名下土地遭查封後急赴現場繳清，避免被法拍。（民眾提供）

    台南賴姓男子違規累計297張罰單、欠費15萬8千元遲未繳納，名下土地遭查封後急赴現場繳清，避免被法拍。（民眾提供）

    2025/04/17 13:29

    〔記者王捷／台南報導〕賴姓「田僑仔」欠下15萬罰單、高速公路通行費不爽繳，被移送到行政執行署台南分署時，查封賴男名下3筆持分土地，最後賴男嚇到一次繳完欠款，避免土地被法拍。

    38歲賴姓男子因長期不理會交通罰單與稅費通知，名下罰單高達297張，包含闖紅燈、超速、車輛未定期檢驗與未繳交通行費等，共遭台南市政府交通局裁罰13萬1700元。

    另外，賴男的使用牌照稅、罰鍰、公路法罰鍰、強制汽車責任保險罰鍰與高速公路通行費等項目未繳，移送金額再加2萬6615元，合計欠款達15萬8315元，全案經交通局等單位移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

    台南分署表示，執行人員收案後清查賴男財產，發現他在台南市後壁區有3筆持分土地，隨即函請地政機關辦理查封登記，並會同前往現地執行。不久賴男主動現身，表示該筆土地急需辦理過戶，一旦遭查封將影響買賣，當場承諾繳清所有欠款，並隨即履行付款義務，避免土地遭拍賣處分。

    分署強調，執行機關依法處理積欠罰鍰及稅費案件，民眾如收到通知書應儘早處理，勿心存僥倖或拖延至財產遭查封方才補救。同時也提醒，分署不會透過電子郵件或LINE寄送傳繳通知書或提供付款連結，呼籲民眾勿點選可疑網址，若有疑問可透過分署官方網站查詢或撥打電話洽詢承辦人員，以防受騙上當。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播