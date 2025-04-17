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    「抗議魔人」闖北檢噴綠漆 田山盛國稱民進黨是「納粹化」幫兇

    抗議常客田山盛國（左二）17日上午疑為了抗議大罷免闖入台北地檢署第二辦公室噴漆，當場被員警壓制逮捕，帶回偵訊。（記者廖振輝攝）

    抗議常客田山盛國（左二）17日上午疑為了抗議大罷免闖入台北地檢署第二辦公室噴漆，當場被員警壓制逮捕，帶回偵訊。（記者廖振輝攝）

    2025/04/17 13:22

    〔記者劉慶侯／台北報導〕「抗議魔人」田山盛國今（17）日上午衝入台北地檢署第二辦公室噴綠漆，已被警方依現行犯逮捕，據了解，他聲稱是要抗議檢調今早搜索國民黨台北市黨部。

    經常出現在抗議場合的田山盛國去年曾因不滿國會改革法案，把機車騎上司法院憲法法庭騎樓處，對著外牆銜牌潑黑漆，並在銜牌上留下數個「黑手印」，後自行投案。14日下午1時，他又曾趁機將機車騎入法務部大廳，遭警方制止逮捕。

    田山盛國不滿罷免連署案，今日上午又闖入北檢第二辦公室，朝「北檢之秤」噴灑綠色油漆，還不忘怒嗆「連署有錯」這種小事，就讓在野黨黨部遭到搜索，怒批北檢是「民進黨納粹化的幫兇」。

    由於今日上午前台北市長、前民眾黨主席柯文哲到台北地院出庭，現場滿佈警力，田山盛國在行為現場立即遭警方壓制帶回。

    台北地檢署今天上午遭人闖入噴綠漆，噴漆嫌犯被當場逮捕，是台北市抗議常客田山盛國。（記者劉慶侯翻攝）

    台北地檢署今天上午遭人闖入噴綠漆，噴漆嫌犯被當場逮捕，是台北市抗議常客田山盛國。（記者劉慶侯翻攝）

    台北地檢署今天上午遭人闖入噴綠漆。（記者劉慶侯翻攝）

    台北地檢署今天上午遭人闖入噴綠漆。（記者劉慶侯翻攝）

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