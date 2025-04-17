房子不好賣 房仲3個月沒底薪轉行當車手落網

黃姓房仲不願接手家中水煎包攤，3個月領不到薪水，過年前鋌而走險兼差當車手，一次賺3至5千元，落網後悔悟供出上游，決定回家接小吃攤。（資料照）

2025/04/17 13:36

〔記者王捷／台南報導〕黃姓房仲不願接手水煎包老店到外頭闖蕩，結果自稱3個月沒底薪1棟房子都賣不出去，在農曆年前兼職當車手，一次報酬3、5千，被警方逮捕後，決定回家接水煎包生意，並供出上游，警方訊後將他依詐欺罪移送。

22歲的黃男沒有讀大學，聽到房仲很好賺，結果在自己老家基隆的房子也不好賣，預售屋、好的建案早被老鳥拿去，他連間套房都賣不出去，於是在去年應徵詐欺集團的領款車手，領錢足跡遍布北部、新竹與台南，在某次領款時當場遭警方埋伏逮捕。

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黃男落網後因為被害人在各地提告，光是台南就犯下4件，警方到北部老家找他時，他供稱當時實在撐不下去，過年又不想空手回家，只是想證明自己的能力給家人看，但家裡經濟狀況不差，父母在市場賣水煎包有20多年，也可以說是老店了，經過這次事件還是回家接小吃攤比較實際。

警方發現，黃男雖僅擔任車手，但接觸的金額動輒數萬元，所幸警方提早介入，避免更多人受害。由於黃男配合調查態度良好，供出聯繫他的上游車手頭與通訊軌跡，有助釐清詐團結構，並在訊後將他移送南檢，直到昨天還陸續清出同夥。

警方指出，民眾不要輕信來路不明的兼職工作訊息，凡遇有要求領款、轉帳、交付金融卡等情形，極可能是詐騙集團所為，應立即撥打165反詐騙專線查證，避免觸法害己。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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