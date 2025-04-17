「im.B」吸金詐騙案越判越輕 自救會拉布條抗議「要怎麼相信司法」

高院今宣判「im.B」吸金詐騙案，自救會質疑高院比一審判得更輕，批評「要怎麼相信司法」？（記者方賓照攝）

2025/04/17 12:55

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今宣判「im.B」不動產借貸媒合平台吸金詐騙案，主嫌曾耀鋒、女友張淑芬都比一審酌減刑期，認定犯罪所得也大幅減少，引發被害人不滿，「im.B」自救會發言人林家輝指出，曾男、張女之外，連業務員、洗錢等共犯都判得比一審還輕，且被害人至今連一毛錢都未拿到，要怎麼相信司法。

「im.B」吸金詐騙案因被害人數眾多，引發高度關注，台北地院認定主嫌曾耀鋒、女友張淑芬等人吸金高達83億多元，犯罪所得達71億多元，依銀行法重判曾男16年6月、張女12年2月，不過，高院審後認定曾男等人犯罪所得為35億多元，比一審認定金額，少上許多，也酌減刑期，改判曾男16年、張女11年6月徒刑。

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高院判決結果出爐後，引起被害人不滿，在高院大門前舉起「im.B詐騙集團，害人傾家蕩產」的標語抗議，並高喊「司法無能、詐騙橫行」。

「im.B」自救會發言人林家輝指出，高院今天判決結果，讓主嫌曾耀鋒的刑責改判為16年、女友張淑芬只判刑11年6月，都比一審更輕，其他同案被告，如業務員、洗錢共犯也是如此，大多被判緩刑5年，根本不必被關，讓詐騙案被害人都感到無能為力，被害人不禁要問：這就是台灣對詐騙犯的保護嗎？叫人民要如何相信司法？

林家輝表示，很多被害人近來陸續提起民事訴訟，但是遇到挫折是，因為此案是銀行法案件，因此不能提起刑事附帶民事訴訟，而必須繳納裁判費，無異是要已經傾家蕩產的被害人要另外拿錢出來打官司，才能討回公道。

林家輝批評，司法判決結果，讓被害人感到，根本是和詐騙集團站在一起，被害人要的公道無法找回來，甚至曾耀鋒在民事庭開庭時，竟打算以假債權和被害人和解，這公平嗎？被害人至今連一毛錢都未拿到，這樣的司法判決，要怎麼討回公道？

自救會成員李先生聆判後表示，對判決很失望，自稱被騙1510萬元，生活快過不下去，只好向銀行借貸，每月背負龐大利息，司法有伸張正義嗎？

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