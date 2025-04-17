「PB模型」騙玩家 鋼彈迷精選5機體3個月詐4萬

蔡姓鋼彈迷精選5台PB限定模型，在臉書社團刊登販售貼文，誘騙4名玩家匯款，短短3個月詐得4萬多，法院依詐欺罪判刑10月，緩刑3年。（記者王捷攝）

2025/04/17 13:08

〔記者王捷／台南報導〕買限量商品除了怕遇到黃牛，還可能遇上詐騙，蔡姓鋼彈迷精挑5款的萬代限定PB模型，短短3個月騙走玩家4萬多元，台南地方法院依詐欺罪判蔡男10個月徒刑、緩刑3年，條件是要賠償4名被害人的損失。

模型玩家俗稱的「PB」是日本大型玩具供應商萬代（BANDAI）的官方網路商店「PREMIUM BANDAI」販售萬代的限量模型，其中金屬模型精緻、關節處理優異，是許多愛好者爭相搶購的商品，限量模型大多要預購，著名模型甚至要等超過半年，例如今年最新公布的「神鋼彈貳」，在這個月公布預購，要到明年1月才配送。

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這些模型限量、定價高，在二手市場溢價翻倍，沒預購到的玩家，只能在各種網路市場購買加價的模型，蔡男疑似看上這一點，透過臉書社團刊登販售貼文，聲稱可出售PB限定商品，吸引鋼彈迷上鉤匯款下單，但他實際卻無任何商品。短短3個月內就有4人上當，匯款金額從5千元到近2萬元不等，合計騙走消費者4萬4000元。

其中有4名買家，發現蔡男用各種說詞推託不出貨，最後決定報案，警方追查帳戶紀錄後，確認匯款對象為蔡男本人，因此將他依詐欺罪嫌移送法辦，最後蔡男坦承犯行。

蔡男用來誆騙買家的機體也不是隨便挑選，包含《機動戰士鋼彈SEED》的限定版天帝鋼彈、《機動戰士鋼彈NT》的獨角獸鋼彈3號機「鳳凰」，首次在《機動戰士鋼彈0080：口袋裡的戰爭》登場的MS「肯普法」、在設定、插圖集出現的ZZ鋼彈原型機，還有在小說《逆襲的夏亞貝托蒂嘉的子嗣》首次登場的名機「夜鶯」，這些都必須對鋼彈作品有許多了解。

法官認為，蔡男39歲在做粗工，一天可以賺2500元，但是卻不思考用正當方式賺錢，但他用模型騙錢金額不高且坦承犯罪，並與告訴人調解成立、約定分期賠償，已展現悔意，所以依刑法第59條減刑，改判10個月徒刑，緩刑3年。

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