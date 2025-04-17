390萬元投資股票只拿回10萬元 男子氣炸報警逮詐團車手

李姓男子誤信詐團拿出390萬元投資股票只拿回10萬元，男子氣炸報警逮詐團車手。（民眾提供）

2025/04/17 12:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這次不再相信了！彰化縣52歲李姓男子因誤信網路社群的投資廣告，以為有穩賺不賠的投資管道，先後面交390萬元，卻只拿回10萬元，李男越想越不對勁，當詐團又來鼓吹加碼投資20萬元，男子終於報警，在自家逮捕女車手！

和美警分局嘉犁派出所表示，李男因為看到社群的投資廣告，殊不知這是詐騙集團手法，因而加LINE並下載APP操作投資股票買賣，詐團為取信李男，在初期面交現金後，都會採取「微量出金」作法，讓李男嘗到投資的甜頭，但李男後來就發現，前後投入390萬元，卻只有拿回10萬元，這根本就是詐騙，立即報警處理。

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警方表示，當詐團要求李男加碼20萬元投資，並相約依照以往方式，直接前往李男家中面交取款，這回派來的是位女車手，就在雙方面交之際，由警方上前盤查，當場查緝35歲何姓女車手，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方強調，凡是投資都有風險，如果標榜「高額獲利、穩賺不賠」或是標榜加入投資LINE群組可獲得高額獲利等投資廣告，這都是詐騙，更千萬不要把錢交給從來沒有見過的網友，如有疑問都可撥打打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。

李姓男子花了390萬元投資股票只拿回10萬元，驚覺上了詐團的當，當詐團要求加碼，隨即報警逮捕女車手。（民眾提供）

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