憂宮廟遶境活動施放爆竹引火警 基市消防局訪各大宮廟加強安全宣導

消防局前往宮廟，提醒遶境人員爆竹施放注意事項。（記者吳昇儒翻攝）

2025/04/17 12:47

〔記者吳昇儒／基隆報導〕近期基隆市內各大宮廟都在舉行敬神遶境活動，為防範因施放爆竹煙火引發火災或其他意外事故，消防局特別請轄區分隊前往各大宮廟加強各項防火宣導工作。，更呼籲宮廟人員落實安全原則，以確保遶境施放煙火時的安全，以免發生危險。

基隆市消防局指出，遶境活動頻繁，為了維護民眾安全，近期陸續派員前往內慶安宮、慶濟宮、定國宮、聖安宮等基隆市各大宮廟，宣導爆竹施放方式及現場施放時須注意事項。

請繼續往下閱讀...

消防局呼籲落實「五要」與「五不」安全原則。在爆竹煙火施放之前要準備好「五要」原則，「要重安全環保少施放」、「要有合格標示再施放」、「要依使用說明來施放」、「要選適當地點才施放」、「要有大人陪兒童施放」。

施放煙火的過程中，也要遵守施放時的「五不」原則，「不可朝人、車、建築物、易燃物丟擲或發射」、「不可串接、堆疊或同時大量燃放」、「不可將頭靠近煙火出口處點火或觀望」、「不可讓兒童施放飛行類、升空類及摔炮類產品」、「不可遺留垃圾，造成環境污染」。在慶典期間，請遵守安全守則，共同守護廟會期間的平安。

消防局也提醒，兒童施放一般爆竹煙火，應由父母、監護人等陪同。違反者，將依「爆竹煙火管理條例」第30條處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。每日晚上十時到翌日上午八時的期間，也禁止施放爆竹煙火，違反者將依「爆竹煙火管理條例」第29條處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

基隆市消防局派員前往轄區各大宮廟，進行宣導。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法