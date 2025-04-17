涉誆稱環境部採購相機詐廠商546萬 特約助理環境技師貪污起訴

2025/04/17 12:41

〔記者王定傳／台北報導〕環境部監測資訊司特約助理環境技師林家銘，涉4度佯以環境部欲採購相機等小家電作為獎品等理由，向4家廠商詐得相機與攝影機，合計546萬餘元，旋即上網拍賣出售花光；他還跑到DCVIEW二手拍賣平台、雅虎奇摩拍賣，佯稱要賣SONY等品牌相機或攝影機，等買家給付價金或訂金，卻未出貨，詐得32萬6700元，作為個人開銷花用，台北地檢署今日依違反貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪嫌起訴林男。

檢方調查，2023年11月間，林家銘利用辦理採購業務機會，聯繫過去曾為環境部提供冷氣及安裝採購的一家廠商林姓承辦人，謊稱環境部欲採購相機等小家電，要業者報價，林為了取信對方還偷同事保管的單位圓戳章，在報價單及訂購單蓋章，致業者受騙出貨190多台SONY相機與鏡頭、GOPRO運動攝影相機、CANON相機、PANASONIC單眼相機，價值合計473萬餘元。

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檢方調查，業者依約供貨後，林男多次推托，去年間8月間，又三度找3家不同業者，謊稱謊稱環境部要以小額採購方式購買相機及攝影機，從3業者手中陸續騙得30台INSTA360X4攝影機及配件，詐得約79萬餘元，與之前那批190多台相機合計價值約546萬餘元，在陸續以低於市價方式在DCARD及二手拍賣平台賣給不知情買家，所得全部花光。

檢方查出，去年3月至7月間，林家銘又涉嫌在DCVIEW二手拍賣平台、雅虎奇摩拍賣，佯稱要賣NSTA360X4攝影機、SONY-L20L相機、Panasonic FZ1000 II等品牌攝影機或相機，向5名買家騙得32萬餘元後，作為個人生活開銷花用；後因被害者催促出貨未果而報案處理。

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