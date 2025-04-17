im.B吸金詐騙案 女主嫌張淑芬請求戴電子腳鐶、定期報到代替羈押

imB吸金詐騙案嫌犯張淑芬。（記者方賓照攝）

2025/04/17 11:41

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院審理「im.B」不動產借貸媒合平台吸金詐騙案，認定主嫌曾耀鋒、女友張淑芬等人犯罪所得為35億多元，比一審認定71億多元少一半，今分別判刑16年、11年6月，立即召開延押庭，曾表示對延長羈押沒意見，但張女當庭請求交保，願意配戴電子腳鐶等方式代替羈押，返家處理家事、照顧健康欠佳的父親；高院諭知近日以書面裁定。

高院今上午宣判後，指出由於曾耀鋒、張淑芬的羈押期將於4月25日屆滿，隨即召開延押庭，詢問2人對延長羈押的意見。

請繼續往下閱讀...

被重判16年的主嫌曾耀鋒不加思索表示「沒意見」，女友張淑芬則大吐苦水說，她被羈押長達2年之久，很多家事無法處理，由於高院今天已判決，並無串證的可能，請求以願意配戴電子腳鐶、定期向警方報到等方式代替羈押，她可以返家照顧身體欠佳的父親。

張女的律師補充說，審理以來，張女均配合調查，承認犯罪，也和部份被害人洽談和解事宜，並希望儘快取得執行名義，和多位被害人達成和解，建議能獲交保及其他方式代替羈押。

不過，高檢署檢察官主張，曾耀鋒被一審重判16年6月，高院今天仍將他判刑16年，女友張淑芬也被重判11年6月，只比一審12年2月刑期，少8月徒刑，犯罪嫌疑重大，特別是檢方查扣犯罪所得和實際犯罪有很大落差，有待釐清，亦顯示曾男、張女有逃亡之虞，均應延長羈押。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法