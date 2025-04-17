北市府驚爆廁所偷拍狼！女員工受害 教育局：調查屬實將終止契約

台北市政大樓八樓廁所出現偷拍狼。（資料照）

2025/04/17 11:58

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府市政大樓昨發生廁所偷拍事件，位於8樓的教育局員工如廁發現被偷拍，教育局也迅速控制。教育局副局長陳素慧今（17日）說明，因有同仁對此事件感到不安，將請心理師到局內做團體諮商；此外也加強廁間隔板、反針孔以及提高見警率等。

陳素慧今受訪表示，教育局對此事件感到非常遺憾，市府對於偷拍零容忍，昨天晚上也透過局處的一封信，安撫局內同仁，今天早上也主動開會研議後續相關精進措施，包括透過局內常設的性騷擾申訴處理委員會，由委員會組成調查小組，相關證據也有保全，會儘速完成調查。

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陳素慧說明，一旦調查完成且屬實，教育局會依勞基法，終止與行為人的相關契約；而昨天第一時間，也已將行為人及被行為人隔離，兩位今天也是請假狀態沒到班。

此外，今早討論過後教育局也提出精進措施，因有同仁心理上頗為不安，將請心理師到局內進行團體諮商，如同仁覺得不方便，市府也有員工協談室可以預約；硬體方面，教育局發現，事發廁所廁間側邊隔板及門口隔板有空隙，會再加裝隔板至地面；此外，為提高見警率，今向公管中心說明後，會加強巡邏提高見警率，也針對廁間反針孔偵測再度加強密度；針對教育局同仁，也會加強性平研習，提高性平意識。

針對案情細節以及行為人身分，陳素慧表示，不便對外透露，目前刑事部分已經啟動調查。

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