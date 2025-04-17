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    首頁　>　社會

    薪水花光擔心惹怒女友 高雄男謊報「被綁架」下場出爐

    林姓男子花光薪水無法上繳女友，擔心女友生氣竟跑到三民一警分局哈爾濱派出所報假案。（資料照）

    林姓男子花光薪水無法上繳女友，擔心女友生氣竟跑到三民一警分局哈爾濱派出所報假案。（資料照）

    2025/04/17 12:05

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子把打工賺來的錢花光，無法上繳給女友當兩人的「交往基金」，他擔心女友生氣，竟向警方謊報遭人綁架還洗劫財物，警方受理後發現是烏龍一場，法官依誣告罪判林男拘役20日，得易科罰金。

    判決指出，林姓男子（另案通緝中）和洪姓女友交往後，兩人協議把打工賺來的薪水集中統一運用，作為兩人的「交往基金」，去年3月18日，林男領到薪水後，卻跟朋友一起出去玩，把賺來的錢花光，林男擔心女友沒拿到錢會生氣，竟動起歪腦筋，想藉由警方的幫助脫身。

    林男先冒用他人的LINE帳號，傳訊給女友「林OO我們帶走了」，再前往三民一警分局哈爾濱派出所，向承辦員警謊報自己在前鎮區草衙捷運站前，遭6名男子強押上車要求返還債務，並取走手機及身上款項，他趁機逃跑才倖免於難。

    警方獲報後立即派員前往調閱監視器畫面，卻找不到林男被押走的畫面，警方進一步追問，林男才坦承為了平息女友怒火，才會出此下策，被警方依誣告罪送辦；高雄地方法院審理時，林男坦承犯行，法官認為他除浪費國家偵查資源外，另可能使他人遭受刑事追查，行為實屬不該，因此依未指定犯人誣告罪判拘役20日，得易科罰金，可上訴。

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