桃園行人庇護島成「自撞島」？網友一面倒批「再搶快！切西瓜啊」

桃園市桃園區經國路、南平路口行人庇護島，17日清晨4點又遭車子撞上。（擷取自桃園大小事臉書社團）

2025/04/17 10:44

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區經國路、南平路口行人庇護島，近月已多次遭左轉車輛撞上，今（17）日清晨4點又有車子撞上，有網友質疑「撞了這麼多次，到底是設計還是車主的問題」，但網友幾乎一面倒認為，「車主的問題很大！再搶快、切西瓜啊！」還好有設置庇護島，否則不知有多少行人受害。

桃園區經國路、南平路口庇護島，今天清晨4點多遭58歲郭姓車主撞上，派出所就在附近，警方隨即趕抵現場，初步排除郭男有酒駕行為，當時他從南平路右轉經國路，疑似搶快左轉才會撞上行人庇護島。

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據悉，該處行人庇護島已多次遭撞，今年3月底也有王姓車主左轉時撞上，所幸僅有頭部擦傷，撞上原因也指向搶快左轉。

桃市府交通局表示，行人庇護島主要在保護行人穿越行穿線的安全，尤其許多大型路口，左轉車輛為閃避對向直行車，經常搶快、切西瓜左轉，加上視線常受A柱影響，一不注意容易撞上行穿線行人。

交通局表示，實體庇護島為養工處設置，交通局也有劃設左轉引導線，導正駕駛搶快左轉習慣，若是駕駛確實遵循，並不會撞上行人庇護島。

桃園市桃園區經國路、南平路口行人庇護島，今年3月底也遭車輛撞上。（記者鄭淑婷翻攝）

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