前中鋼員工組槍手集團！幫35考生作弊捧鐵飯碗 5年海撈逾3千萬

前中鋼員工楊長都為首的國考槍手舞弊集團幫助35名考生捧到中油等單位的鐵飯碗，一審判刑4年。（資料照）

2025/04/17 10:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2020年6月，高雄檢廉破獲國營事業招考槍手集團，中油前員工黃耀進幫助29名考生考上中油、台電等國營企業，但其實除了黃之外，還有男子吳岱霖（後改名吳昰傑）為首的舞弊集團，5年成功幫逾百名考生捧到國營事業鐵飯碗，獲利至少上億元，另中鋼公司前員工楊長都組舞弊集團，同樣找來槍手幫助35名考生捧到鐵飯碗，還賺進3千多萬元，被法官依詐欺罪判刑4年。

中油前員工黃耀進於2018年5月至2019年10月，找來國立清華大學、交通大學等名校學生，甚至有醫學系畢業的實習醫生、國中理化老師來當槍手賺外快，並向考生收取75萬至120萬元不等費用，2年幫22名考生考上中油等國營單位，獲利高達上千萬元。檢廉偵破後，黃被依詐欺罪判刑3年6月，他不服上訴，二審改判2年8月。

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但黃耀進槍手集團並不是最大宗，檢廉另追查出，吳岱霖（後改名吳昰傑）為首的舞弊集團，自2018年起至2021年被查獲為止，已幫逾百名考生考取國營事業，獲利至少上億元，一審依詐欺罪判刑4年6月，上訴二審後維持同樣刑度。

而前中鋼員工楊長都則是從2016年起，培養多達29名來自各大學研究所或科技業的研究生與工程師擔任代考槍手，並透過外貌配對方式，將考生與槍手面部特徵合成製成大頭照，偽造駕照與換發健保卡，供槍手帶到考場應付查驗，再根據考生報考的國營事業單位，向考生和家長收90萬至150萬元不等的代考費用，再朋分給仲介與槍手。

經統計，共有35名考生在楊長都的協助下順利捧到鐵飯碗，其中，中油26人、中鋼5人、台灣菸酒2人、中華電信1人、台電1人，但仍有7名考生在槍手的協助下未錄取，楊也賺進3072萬餘元；高雄地方法院依詐欺罪判楊長都徒刑4年，而楊的4名同夥則因主動繳回犯罪所得，並與部分國營事業單位達成和解，獲法官輕判緩刑3至5年，可上訴。

受害最嚴重的中油公司，認為楊組織的槍手代考集團造成社會大眾對公司內部管理、員工素質產生嚴重不信任，且嚴重影響國營事業考試及用人的公平性，侵害公司的商譽，因此向楊等人提告求償100萬元。但法官認為，中油公司沒有舉證有何損害結果，可見本身並無所謂發生商譽損害情形，因此駁回中油之訴，可上訴。

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