重新營運快了？台中新光三越外牆貼「等待重整」、「TOGETHER」引討論

新光三越台中中港店已架設鷹架準備拆除外牆附掛物及氣爆樓層的整修。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/17 10:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店2月13日發生氣爆至今已2個多月，而新光三越已架設鷹架準備進行外牆附掛物，展開11樓以上的整修，有民眾發現，新光三越在一樓工程圍牆貼上「等待重整」、「TOGETHER」中英文字樣，是否代表近期就要營業?對此，新光三越公關協理張家齊表示，希望朝此方向來努力。

台中市都發局長李正偉日前表示，新光三越提出的計劃中，希望5、6月設完鷹架後可以進行復工及10樓以下部份營業，但前提是檢調單位要採集完現場物證及復工計畫經都發局同意後才能進行。

請繼續往下閱讀...

最近有經過的民眾發現，新光三越中港店的整修工程圍牆上貼上非常大的「等待重整」「TOGETHER」中英文字樣，是否代表著新光三越中港店想要在架設完鷹架後就要進行十樓以下的營業?

此外，也有民眾在臉書發文看到工地人員進進出出，「相信老朋友很快就可以重聚。」

新光三越台中中港店工程圍牆貼上「等待重聚」的文字。（記者蘇金鳳攝）

新光三越台中中港店工程外牆貼上「等待重整」「TOGETHER」中英文字樣（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法