被害人求重判！im.B詐83億主嫌哭窮付不出律師費 高院今宣判

高院審理「im.B」吸金詐騙83億元案，17日上午將宣判，主嫌曾耀鋒（左一）、同案共犯女友張淑芬（灰衣者）將被提訊出庭聆判。（記者楊國文攝）

2025/04/17 00:14

〔記者楊國文／台北報導〕台灣金隆科技實際負責人曾耀鋒嫌以「im.B」不動產借貸媒合平台，藉「假債權、真吸金」等手法，吸金詐騙83億多元，投資人逾萬人，檢方依違反銀行法等罪，起訴集團首腦曾耀鋒等30人，台北地院將曾重判16年6月徒刑、女友張淑芬判12年2月，高等法院審理時，曾的律師替他辯稱，曾的財產均被查扣，曾連高院的律師費都付不起，檢方批評曾男、張女未將犯罪所得交代清楚，多位被害人主張未獲得賠償，請求重判，高院定本月17日上午9時30分宣判。

「im.B」吸金案多位被害人，17日上午將前往高院旁聽判決結果，被害人自救會將於宣判後在高院前召開記者會，控訴遭曾耀鋒詐騙受害經過。

請繼續往下閱讀...

此外，由於曾耀鋒、張淑芬被羈押期限將於4月25日屆滿，高院17日宣判後，將立即召開延押庭，審理是否將2人延長羈押。

檢方起訴指出，曾耀鋒自2015年成立借貸媒合平台「im.B」，由父親曾明祥掛名台灣金隆科技股份有限公司負責人，實際負責人是曾男。

檢方查出，曾耀鋒等人藉由媒合不動產借貸進行債權認購來吸收資金，並指示幹部認購債權，以製造債權活絡假象，再由平台每月支付投資人利息，但從去年起未依約支付利息及償還本金，使投資人血本無歸。

檢方估計曾耀鋒等人藉此吸金超過90億元，依違反洗錢防制法、銀行法、組織犯罪防制條例及詐欺等罪嫌起訴曾耀鋒等30人，並建請法院從重量刑。台北地院審理認定吸金詐騙金額為83億多元，判曾男16年6月、擔任金隆副總的曾男女友芬判12年2月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法