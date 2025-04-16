死都要投資！男一天2次衝銀行領480萬 警狂舉例苦勸別上當

方男當天上午到銀行要提領480萬元，警方勸退。（警方提供）

2025/04/16 21:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市方姓男子深陷假投資陷阱，執意要投入鉅額現金，前天上午衝銀行要提領480萬元，被警銀聯手勸阻，未料他不死心，當天下午又二度到同銀行要領款，警方獲報再度趕往，列舉一堆案例苦勸別上當，講到口水都乾了才勸退，方男才打消領款念頭。

據了解，60多歲方男當天到西屯區某銀行，神情堅定地表示要領出480萬元現金投資，由於方男語氣透露投資標的是「未上市櫃公司」且承諾高報酬，行員察覺有異，立刻通報警方到場協助，第六分局西屯所員警何偉誠、陳穎緻獲報趕赴現場，對方男展開關懷提問。

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方男坦言，是在交友網站上認識一名自稱券商的網友，對方聲稱有「內線投資管道」，保證回報率驚人，警方當場指出這是詐騙集團慣用的話術，經一番苦口婆心勸導，方男才打消領錢念頭，原以為危機解除，沒想到才過沒多久，當天下午銀行再度傳來通報，方男又回來了！同樣要領480萬投資！

員警李家瑋、陳穎緻再次到場，這次更進一步揭露多起相似案例，向方男展示被害人如何因為「假券商、假投資」而血本無歸，並重申：「這類詐騙案，你投入後根本找不到人，連帳號都消失了！」這回方男終於動搖，承認對方並未提供任何投資平台或正式文件，只是靠LINE聊天建立信任。

他在警方持續勸導下，才放棄這場危機四伏的「投資夢」，成功保住積蓄；警方提醒，詐騙集團手法日益進化，特別喜歡以「未上市股票」、「高報酬」、「內線消息」等為誘因，吸引民眾投入鉅款，民眾如接獲可疑投資邀請，務必查證對方身份、使用正規交易平台，或撥打165反詐騙專線諮詢，別讓多年積蓄一夕蒸發。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

未料方男當天下午再度到銀行，警方苦口婆心才勸阻。（警方提供）

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