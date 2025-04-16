除夕開船衝馬祖高登島喊「投奔自由」 中國男被起訴

中國籍庄姓男子1月28日除夕當天開船闖入我國馬祖高登島（圖左）海域。（資料照）

2025/04/16 20:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕中國籍庄姓男子1月28日除夕當天獨自開船從中國出發，闖入我國馬祖高登島海域停留，檢方與海巡獲報派員逮捕。庄嫌一度供稱想「投奔自由」。連江地方檢察署今天（16日）偵結起訴，請求法院從重量刑，但初步排除中共灰色侵擾動機。

連江地檢署16日發布新聞稿，連江縣為台灣與中國大陸地區間特殊鄰接地帶，中國籍人士入台本有合法適當管道，應遵守兩岸條例、入出國移民法等相關規範，善意互動往來。若有非法侵擾軍事管制區與禁止限制水域行為，將依法嚴懲，以維護兩岸互動秩序。

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連江地檢署指出，庄男因侵入軍事管制區禁止限制水域，雖聲稱欲投奔自由，但仍構成違反入出國移民法第74條第1項，且屬重大影響國境安全行為，檢方16日偵查終結，依法提起公訴，並請求法院從重量刑，以維護兩岸互動秩序。

新聞稿指出，庄姓男子今年1月28日（農曆除夕）當天，獨自駕船自中國地區出發，關閉船隻的AIS定位系統後，擅自闖入高登島軍事管制區周邊海域，並於漁民作業平台停留。檢方接獲通報後，指揮海巡署艦隊分署偵辦，當場查獲並逮捕庄男。訊後向福建連江地方法院申請羈押獲准，現仍羈押中。

連江地檢署訊問庄男駕船闖入高登島管制水域的動機時，庄男先供稱要投奔自由，並透過友人聯絡海巡單位，表達他想被逮捕。後又說因在中國官司纏身，與家人爭吵後負氣離家等，說詞反反覆覆；檢方傳喚相關人員調查，並將庄男手機還原鑑定，詳查庄男擅闖馬祖軍事管制區的動機，初步排除庄男有為中共執行灰色侵擾動機。

馬祖高登島，行政區歸屬北竿鄉，目前島上只有駐軍沒有平民，南北長2公里，東西寬0．92公里，面積約1．84平方公里；高登島是馬祖列島中，距離中華人民共和國最近的離島，距離福建省黃岐半島僅9．25公里。#

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