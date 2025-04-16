中港溪染紅！環保蟑螂造假製程、假發票 亂倒廢酸液撈近2億

苗栗三灣一處露營區土地遭挖坑灌注廢酸洗液，導致一旁中港溪遭染紅3公里。（環境部提供）

2025/04/16 19:38

〔記者陳嘉怡／台北報導〕惡劣！不肖再利用業者為掩飾廢酸洗液假再利用、真棄置的非法行為，竟憑空捏造假製程、假發票並虛報數據，企圖瞞天過海規避稽查。環檢警專案小組耗時2年多深入追查，發現逾1.3萬公噸廢酸洗液、近3千公噸廢棄物遭棄置，地點橫跨台中、苗栗、桃園3縣市；全案累計起訴37人，並查扣1.9億餘元犯罪所得，另由行政機關裁處不法利得3千餘萬元。

環境部環境管理署中區管理中心主任葉廼群表示，這起重大環保犯罪案件，由台中地檢署、環管署、警政署保安警察第七總隊第三大隊等組成專案小組，耗時2年多追查，共發布4波大規模查緝行動。第一波查緝是2022年10月在台中市清水區查獲一輛於農地棄置強酸的車輛，根據司機供詞及指認，查獲桃園新屋、苗栗三灣及苑裡、台中清水及大里共5處廢酸液棄置點，並成功溯源到棄置廢酸洗液業者為桃園市的芫吉公司。

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葉廼群指出，芫吉公司是收受含氯化亞鐵廢酸洗液，製成氯化鐵產品的再利用公司，氯化鐵產品依規定必須申報流向，但該公司非常狡詐，為規避環保機關稽查，在廠內設置不存在的氯化鈣製程，並製造假磅單、假發票、假出貨單等大量虛偽不實資料當作防火牆，掩飾廢酸洗液假再利用、真棄置的非法行為。

其中苗栗三灣一處露營區土地遭挖坑灌注廢酸洗液，導致一旁中港溪遭染紅3公里，景象怵目驚心；後來專案小組開挖時，又發現灌注廢酸液的坑洞遭廢塑膠混合物回填，回填深度達7公尺，溯源鎖定為定宸公司非法收受廢塑膠回填。

專案小組持續在苗栗苑裡棄置點定期巡查、甕中捉鱉，再逮到和興鴻業公司將未經再利用的廢酸洗液交由苑裡棄置場址承租人非法處理，並把廢酸洗液與廢集塵灰、廢塑膠混合物等混拌後製成水泥立方磚，形同非法棄置；向上溯源廢棄物產源，全台共計查獲17家產源事業，將所產出的事業廢棄物委託非法處理。全案4波行動查獲17家產源事業、3家清除業者涉案，共起訴37人、查扣犯罪所得高達1.9億元，裁處行政不法利得3375萬元，並要求業者必須負起廢棄物清除責任。

環境部長彭啓明表示，此案是由民眾檢舉，經由檢警環聯手透過科技幫忙，才能夠破獲，環境清理復原是非常漫長的過程；環保犯罪案件很多，近期破獲的許多環保犯罪不法所得都是億元以上、起訴數十人，保護環境是每個人的責任，民眾若看到任何環境異狀都歡迎檢舉，檢警環平台會密切合作，也呼籲不肖業者不要以身試法。

法務部長鄭銘謙表示，環保案件除了嚴加查扣不肖業者的犯罪所得，讓不肖業者無利可圖，更重要的要求不肖業者負起責任讓環境回復原狀，環境復原情況也會當作日後針對不肖業者量刑、求刑或假釋的客觀衡量標準。

苗栗苑裡遭棄置廢棄物場所空拍圖。（環境部提供）

環境部長彭啓明（左）與法務部長鄭銘謙（右）今天共同出席「跨部會合作！環檢警聯手瓦解跨區非法棄置犯罪網絡」記者會。（記者陳嘉怡攝）

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