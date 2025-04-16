誤信假投資失200萬差點再被騙400萬 台南警智逮取款車手

南市六分局員警在東區中華東路一家速食店附近逮獲出面取款的三十多歲江姓男車手。（圖由警方提供）

2025/04/16 19:35

〔記者王俊忠／台南報導〕4月15日1位陳姓男子到台南市警局六分局大林派出所報案指，近日因誤信詐欺集團投資詐術，被騙200萬元台幣，詐團成員以加碼投資為由欲再向他取款400萬元。警方了解案情後即部署圍捕警力，當天上午10點許在東區1家速食店附近逮獲30多歲的江姓男車手，訊後依洗錢防制法與刑法詐欺罪嫌將江男移送法辦。

受害的陳姓男子告訴員警，今年1月中旬他加入1個投資群組，經觀察2個月後認為沒有問題、不像詐騙集團，就從3月起陸續交付共200萬台幣進行投資，惟心中仍存有疑問，於是15日前往南市警六分局大林派出所詢問。

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警方了解陳男陳述後、即告訴陳男說「這正是詐騙集團常用的投資詐騙手法」，並得知詐騙集團食髓知味，再以加碼投資為由，欲再騙取陳男交出400萬元，警方就與報案人合作設下誘捕計畫。

陳男與詐團成員約好到台南東區中華東路1家速食店附近 交錢，15日上午10點許，員警就到中華東路這家速食店埋伏，待江姓男車手現身欲取款，埋伏員警一擁而上逮捕江男，帶回法辦。

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