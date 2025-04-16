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    湖口湖中路鐵皮倉庫復燃濃煙狂竄 農民憂周邊農田遭污染

    新竹縣湖口鄉湖中路645巷內一處鐵皮倉庫傍晚復燃，濃煙沖天。（湖口鄉民代表會副主席翁紹軒提供）

    新竹縣湖口鄉湖中路645巷內一處鐵皮倉庫傍晚復燃，濃煙沖天。（湖口鄉民代表會副主席翁紹軒提供）

    2025/04/16 18:33

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉湖中路645巷一處鐵皮倉庫堆置大量油桶、廢液及事業廢棄物，今（16日）一早發生火警惡臭濃煙沖天，消防人員費時4小時打火，近午撲滅，沒想到傍晚復燃，黑色濃煙沖天，周邊住戶驚恐不已，農民更憂心恐污染稻田，要求滅火後儘快清除灰燼和廢棄物！

    鐵皮倉庫傍晚5點左右復燃，火勢一發不可收拾，刺鼻黑色濃煙四溢，附近居民和用路人紛紛閃避；周邊遍布灌溉水圳和稻田，農民們憂心忡忡。現場住在附近的湖口鄉民代表會副主席翁紹軒趕赴現場了解，通報消防局等相關單位。

    湖口鄉長吳淑君和民進黨縣議員何建樺說，鐵皮倉庫有好幾棟，堆置大量不明油桶、廢液及廢棄物，2年多來未清除，今晨7點左右其中1座起火燃燒，刺鼻濃煙竄起，鐵皮屋不久即整個坍塌。消防人員全力搶救，控制火勢，但底層尚有悶燒情形，湖口鄉公所支援怪手協助滅火。沒想到傍晚又復燃。

    何建樺和吳淑君說，湖口米外銷日本，品質優良，他們之前就曾請縣府相關單位重視此案，務必儘量移除這些堆置多年的油桶和廢液和廢棄物，不料今天竟發生火警，建請檢警深入調查此案是否有人為因素。

    環保局長蕭宏杰稍早受訪說，鐵皮倉庫堆置一般廢棄物和有害廢棄物，但因行為人不明，環保局曾多次通知地主負責清除，原地主未理，後來易手，新地主今年初曾表達將盤點數量和性質後提出處置計畫書，但尚未提出即發生火警。經派員現場查看火災區域，研判應為粉體塗料包裝，包括泡綿及塑膠，將依違反空污法第32條規定管理不善造成燃燒，對地主開罰1200元以上、10萬元以下罰鍰。

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