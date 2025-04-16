「513全台大停電」台電主管違失 高屏供處長吳清木4人懲戒結果出爐

「513全台大停電」台電主管被認定違失，懲戒法院判時任高屏供處長吳清木罰款20萬元、另3名主管分別記過1次或2次。示意圖）（資料照）

2025/04/16 18:47

〔記者楊國文／台北報導〕2021年疫情期間，台電公司辦理路北超高壓變電所容量提升工程，未控管有電與無電介面，人為誤觸隔開關引起接地故障，造成「513全台大停電」事故，懲戒法院認定時任台電供屏處長吳清木等4名主管有違失，應予懲戒，考量吳坦承違失、已屆齡退休，及另3人否認執行職務有違失，今天判吳清木罰款20萬元、路北超高壓變電所經理潘信志記過1次、維謢課課長楊宗霖記過2次、綜合研究所電力設備試驗組組長夫記過2次，可上訴。

判決指出，台電公司供電處高屏供電區營運處路北超高壓變電所，於2021年5月13日下午2時36分發生345kV一號匯流排三相接地故障，引發興達電廠、通霄電廠等機組緊急降載，影響電力供電，台電公司乃執行六輪全台分區停電5小時，引發全台大停電。

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當時正處疫情嚴峻期間、中南部缺水，停電影響民生程度範圍大，有415萬一般用戶和6300戶工商業用戶均受衝擊，中央流行疫情指揮中心記者會進行到一半陷入一片漆黑，全台也傳出多起電梯受困事件，及紅綠燈失效導致交通混亂，衝擊甚鉅。

為彌補用戶損失，台電也提出電費減免專案，台電董事長楊偉甫則自請處分，時任總統蔡英文、行政院長蘇貞昌尚天向民眾道歉，經濟部長黃美花更是率領團隊向民眾鞠躬道歉。

監察院認為時任高屏供處長吳清木、路北超高壓變電所經理潘信志、維謢課課長楊宗霖及綜合研究所（綜研所）電力設備試驗組組長陳邁夫等4人，違反公務員服務法第6條、第8條規定情事，移送懲戒法院審理。

懲戒法院審理認定，吳清木等4人明確違失，有懲戒必要。吳清木方面，就轄下路北超高壓變電所供電設備場域內進行之系爭採購案工程，怠於積極介入掌握與督導系統設備的事故預防事宜、督導轄屬人員落實各項管制措施及標準作業程序。

潘信志、楊宗霖2人明知路北超高壓變電所供電中設備隔離開關DS3541於110年4月6日至5月13日為管制點（即構成有電與無電之介面），應依相關規定切實執行掛卡、警示標示、上鎖及巡視等管制措施，而未指導監督各所屬落實上開管制措施，且會同所屬細密巡視時，亦未切實巡視。

至於陳邁夫，有怠於督導其指派的完工竣驗人員綜研所黃明朝落實完工試驗的事前、及現場之安全作業程序。

懲戒法院審酌，吳清木等4人執行職務，未謹慎勤勉，力求切實，工作紀律鬆散，造成513事故等違失情節，及各怠於執行職務責任的程度，與路北超高壓變電所清除513事故時間雖未及1秒，但仍導致興達電廠、通霄電廠機組及興達Gl緊急降載，影響設備運轉安全及供電穩定，台電公司乃執行六輪全台緊急分區停電，5小時後全面解除限電。

另外，中興電工未盡工區管理、巡視責任，及台電公司輸變電工程處南區施工處對中興電工之工區管理疏失，應負監督不周之責，同為513事故肇事原因，另審酌吳清木坦承違失行為、具悔悟態度，已屆齡退休，楊宗霖、潘信志、陳邁夫均否認有執行職務違失等態度，今天判決吳清木罰款新台幣20萬元、楊宗霖記過2次、潘信志記過1次、陳邁夫記過2次。可上訴。

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