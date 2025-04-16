為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    計程車運將大溪掃墓遇火劫 最後一刻打電話報警仍喪命

    許姓計程車運將返鄉桃園大溪掃墓遇火劫，最後一刻打電話報警仍喪命。（記者李容萍翻攝）

    許姓計程車運將返鄉桃園大溪掃墓遇火劫，最後一刻打電話報警仍喪命。（記者李容萍翻攝）

    2025/04/16 18:12

    〔記者李容萍／桃園報導〕家住台北市士林區的70歲許姓計程車司機，今（16）日中午返鄉到桃園市大溪區復興路一段的美華第二公墓掃墓，祭拜過程中，墓地不明原因引發雜草火警，許翁疑因滅火摔倒受傷，在最後一刻自行以隨身手機打電話報警表示需要救護車，消防人員趕到撲滅火勢，許翁全身燒燙傷，無呼吸心跳，緊急送醫仍告不治，警方查出，現場留有掃墓祭祀用具、金紙燃燒痕跡及手機、其代步計程車未留遺書，是否掃墓被火焚燒身亡或其他死因，尚待檢警調查釐清。

    桃園市消防局第四大隊大溪分隊於今日中午12點05分接獲大溪警分局轉報調派人車前往滅火，救護人員抵達現場發現許翁已呈現OHCA（無呼吸心跳）且身體多處燒燙傷，經緊急送醫因傷重、到院前明顯死亡宣告不治。

    警、消初步調查，許翁在掃墓祭祀過程中，疑似跌倒無力滅火和逃生，被引燃的雜草大火燒燙傷嚴重，並在最後一刻奮力用手機報案，自稱「滅火不慎跌倒需要協助」，現場除祭拜金紙痕跡、遺留手機及一雙鞋子，計程車內未發現遺書，初步調查無外力介入。

    警、消另調查，許翁獨居在台北、沒有同住的家屬，其代步的計程車當時就停靠公墓入口處的空地；大溪消防分隊獲報共調派消防人員12名、消防車2輛、救護車3輛前往，現場燃燒雜草面積80平方公尺，火勢下午1點許撲滅，現場初步排除外力介入，起火原因和許翁死因尚待消防局火調科和大溪警分局鑑識調查釐清。

    許姓計程車運將返鄉桃園大溪掃墓遇火劫，最後一刻打電話報警仍喪命。（記者李容萍翻攝）

    許姓計程車運將返鄉桃園大溪掃墓遇火劫，最後一刻打電話報警仍喪命。（記者李容萍翻攝）

    許姓計程車運將返鄉桃園大溪掃墓遇火劫，最後一刻打電話報警仍喪命。（記者李容萍翻攝）

    許姓計程車運將返鄉桃園大溪掃墓遇火劫，最後一刻打電話報警仍喪命。（記者李容萍翻攝）

    許姓計程車運將返鄉桃園大溪掃墓遇火劫，現場遺留祭祀用具。（記者李容萍翻攝）

    許姓計程車運將返鄉桃園大溪掃墓遇火劫，現場遺留祭祀用具。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播