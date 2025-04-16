計程車運將大溪掃墓遇火劫 最後一刻打電話報警仍喪命

許姓計程車運將返鄉桃園大溪掃墓遇火劫，最後一刻打電話報警仍喪命。（記者李容萍翻攝）

2025/04/16 18:12

〔記者李容萍／桃園報導〕家住台北市士林區的70歲許姓計程車司機，今（16）日中午返鄉到桃園市大溪區復興路一段的美華第二公墓掃墓，祭拜過程中，墓地不明原因引發雜草火警，許翁疑因滅火摔倒受傷，在最後一刻自行以隨身手機打電話報警表示需要救護車，消防人員趕到撲滅火勢，許翁全身燒燙傷，無呼吸心跳，緊急送醫仍告不治，警方查出，現場留有掃墓祭祀用具、金紙燃燒痕跡及手機、其代步計程車未留遺書，是否掃墓被火焚燒身亡或其他死因，尚待檢警調查釐清。

桃園市消防局第四大隊大溪分隊於今日中午12點05分接獲大溪警分局轉報調派人車前往滅火，救護人員抵達現場發現許翁已呈現OHCA（無呼吸心跳）且身體多處燒燙傷，經緊急送醫因傷重、到院前明顯死亡宣告不治。

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警、消初步調查，許翁在掃墓祭祀過程中，疑似跌倒無力滅火和逃生，被引燃的雜草大火燒燙傷嚴重，並在最後一刻奮力用手機報案，自稱「滅火不慎跌倒需要協助」，現場除祭拜金紙痕跡、遺留手機及一雙鞋子，計程車內未發現遺書，初步調查無外力介入。

警、消另調查，許翁獨居在台北、沒有同住的家屬，其代步的計程車當時就停靠公墓入口處的空地；大溪消防分隊獲報共調派消防人員12名、消防車2輛、救護車3輛前往，現場燃燒雜草面積80平方公尺，火勢下午1點許撲滅，現場初步排除外力介入，起火原因和許翁死因尚待消防局火調科和大溪警分局鑑識調查釐清。

許姓計程車運將返鄉桃園大溪掃墓遇火劫，最後一刻打電話報警仍喪命。（記者李容萍翻攝）

許姓計程車運將返鄉桃園大溪掃墓遇火劫，最後一刻打電話報警仍喪命。（記者李容萍翻攝）

許姓計程車運將返鄉桃園大溪掃墓遇火劫，現場遺留祭祀用具。（記者李容萍翻攝）

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