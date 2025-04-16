台南「八寶彬圓仔惠」商標爭議落幕 必比登名店刑事敗訴

台南「八寶彬圓仔惠」冰店商標爭議，刑事部分落幕。（記者王捷攝）

2025/04/16 19:05

〔記者王捷／台南報導〕台南「八寶彬圓仔惠」商標爭議落幕。這間冰店因家族紛爭一分為二，創始人呂宸慧所開的「金華店」由女兒黃筠堤經營，「國華店」曾獲米其林必比登推薦，由黃的舅媽張秀美掌舵。因商標糾紛舅媽對外甥女提告，刑事部分智慧財產及商業法院日前駁回台南地檢署上訴，認定「金華店」未侵害「國華店」商標權。

黃筠堤與張秀美持有的商標「八寶彬圓仔惠」外觀與名稱皆相同，但登記的商標分類不同，是這件案子的爭議核心。糾紛的源頭可追溯至創始人呂宸慧與丈夫「八寶彬」離婚後，搬進兄嫂家同住，為感念親情，呂於2002年將商標讓渡給兄嫂張秀美。

請繼續往下閱讀...

不過，呂宸慧在2002年讓渡的商標是第43類是「餐飲店」，適用餐飲服務。而黃筠堤長大後，在2019年申請第29類商品商標，範圍包括豆花、仙草凍、紅豆湯、花生仁湯等，同年黃筠堤用「撒豆成冰剉冰店」名義完成商業登記，雖然店面依然掛著「八寶彬圓仔惠」的招牌，但從法律角度看，是獨立商號，並非冒用。

2021年，張秀美以存證信函終止授權後，指控黃女仍持續於招牌、網路平台與外送服務上使用相同圖樣，因此提起刑事訴訟，主張侵害其持有的「餐飲店」第43類商標權。

黃筠堤則主張雙方未曾簽署任何授權契約，當初申請的29類「商品」商標，與舅媽的「餐飲店」商標類別不同，才請舅媽簽署並存同意書，希望兩家店和平共處，未侵害張秀美的商標權。

檢方則指出，黃筠堤透過 Uber Eats、Foodpanda等外送平台提供冰品，實質上已涉「餐飲店」商標保護的餐飲服務範疇，超出其「商品」商標使用範圍，構成跨類使用。

法院認為，無論外送與否，黃筠堤的販售商品，是消費者訂購後現場製作並交付，沒有侵害到張秀美持有的「餐飲店」的餐飲服務，即使現在餐飲業界線模糊，但刑事處罰仍須依據主觀犯意、合法註冊範圍判斷，南檢無法證明黃筠堤有侵權故意，所以維持原判，全案不可再提上訴。

今年，黃筠堤在東區開了新分店「東寧店」，張秀美提出訴訟，要求拆除招牌，兩家的商標糾只是暫時落幕。

至於民事部分，張秀美對創辦人呂宸惠的女兒、二代黃筠堤提出侵權訴訟。智慧財產及商業法院一審判黃筠堤勝訴，但張秀美憑呂宸惠的感謝信，證明商標移轉，去年二審逆轉改判黃筠堤侵權，要求其退出外送平台市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法